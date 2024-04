ÚLTIMA SEMANA para renegociar dívidas em mutirão dos bancos

Os consumidores brasileiros endividados estão recebendo uma oportunidade valiosa de regularizar suas situações financeiras através do mutirão de renegociação de dívidas promovido pela Febraban (Federação Brasileira de Banco).

Este evento especial, que tem prazo final no dia 15 de abril, é resultado de uma parceria estratégica com o Banco Central do Brasil, os Procons de todo o país e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

O foco do mutirão está em permitir que os consumidores renegociem dívidas relacionadas a diferentes modalidades de crédito, incluindo cheque especial, cartão de crédito e crédito consignado, além de outras formas de crédito disponibilizadas por bancos e instituições financeiras.

Faça isso para participar e quitar suas dívidas

É crucial destacar que a renegociação está restrita a dívidas em atraso que não estejam vinculadas a bens dados em garantia ou que não estejam prescritas.

A iniciativa opera integralmente online, facilitando para que os consumidores entrem em contato direto com as instituições credoras através de seus canais oficiais de atendimento. Uma das plataformas disponíveis para tal fim é o consumidor.gov.br, acessível para usuários com contas Prata ou Ouro no sistema Gov.Br.

Adicionalmente, os interessados podem recorrer ao Sistema Nacional de Atendimento ao Consumidor – Proconsumidor, onde é possível agrupar pedidos e reclamações dirigidos aos Procons e defensorias públicas de todo o Brasil.

A Febraban também disponibiliza um portal específico, Meu Bolso em Dia, dedicado à educação financeira, onde os participantes encontram informações detalhadas sobre os bancos e modalidades de crédito envolvidas, além de um guia passo a passo para a renegociação.

Recomendações importantes da febraban

Antes de iniciar o processo de renegociação, é imperativo que os consumidores determinem o montante atual de suas dívidas. O sistema Registrato permite verificar todos os empréstimos registrados no nome do consumidor, cheques sem fundo e a relação completa de dívidas junto às instituições financeiras.

A Febraban sugere que, após essa avaliação, os consumidores priorizem o pagamento de serviços essenciais (água, luz, gás) e, subsequentemente, de empréstimos que possuam garantias, para evitar a perda de bens.

A estratégia de renegociação pode incluir o parcelamento do valor devido ou a extensão do prazo para pagamento. É vital que os acordos celebrados sejam realistas e compatíveis com a capacidade de pagamento do consumidor, a fim de evitar futuros endividamentos.

Portanto, aceitar propostas alinhadas à realidade financeira atual do consumidor é crucial para assegurar a viabilidade do pagamento das parcelas acordadas.

fique atento a este detalhe

Esta iniciativa da Febraban, em colaboração com importantes entidades reguladoras e de proteção ao consumidor, representa uma janela de oportunidade para que indivíduos endividados possam renegociar suas obrigações financeiras em condições favoráveis. Ao seguir as orientações e utilizar os recursos disponibilizados, os consumidores têm a chance de reorganizar suas finanças e evitar maiores complicações decorrentes do endividamento.

