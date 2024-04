Aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) frequentemente se deparam com descontos não autorizados em seus benefícios, uma questão que pode afetar significativamente sua estabilidade financeira. Alguns destes descontos podem chegar a quase 50%. Haja vista que no caso de empréstimos e descontos do segmento; a margem máxima é de até 35%.

Para combater essa prática irregular, é crucial que os beneficiários estejam equipados com o conhecimento necessário para proteger seus direitos.

Redução de quase 50% no valor da aposentadoria saiba como evitar | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Fique atento aos extratos bancários

O primeiro passo para assegurar a integridade de seu benefício é a vigilância constante. Aposentados devem examinar meticulosamente seus extratos de pagamento do INSS em busca de descontos não autorizados, que podem variar desde empréstimos consignados não solicitados até planos de saúde inadvertidamente atrelados ao benefício. Identificar essas discrepâncias cedo pode evitar prejuízos a longo prazo.

Como evitar os descontos não autorizados?

Diante da identificação de descontos não autorizados, é imperativo agir imediatamente. O INSS disponibiliza canais como o site ou aplicativo Meu INSS, além do telefone 135, para que os aposentados reportem tais ocorrências. Ao entrar em contato, é essencial fornecer detalhes precisos sobre o desconto questionado, incluindo data, valor e descrição, permitindo assim uma investigação eficaz por parte do instituto.

Procedimentos após a denúncia

Após a notificação de descontos indevidos ao INSS, o instituto assume a responsabilidade de investigar e solucionar a questão, restituindo quaisquer valores descontados de forma imprópria. Os aposentados devem manter um acompanhamento rigoroso do processo, assegurando a devolução completa dos montantes em questão.

Calendário de pagamentos do INSS

Além de manter vigilância sobre descontos não autorizados, estar ciente do calendário de pagamentos é vital para o planejamento financeiro dos aposentados. Para abril, o calendário estipula datas específicas de pagamento baseadas no último número do benefício, organizadas da seguinte forma:

Para beneficiários que recebem até um salário mínimo:

Números 1 a 0, com pagamentos agendados de 24 de abril a 8 de maio, seguindo a sequência numérica para definição da data.

Para beneficiários com rendimentos acima de um salário mínimo:

Agrupamentos numéricos de 1 e 6 a 5 e 0, com pagamentos programados de 2 de maio a 8 de maio, de acordo com a combinação numérica do benefício.

A atenção detalhada aos extratos de pagamento e a pronta ação diante de irregularidades são fundamentais para que aposentados pelo INSS protejam seus benefícios de descontos não autorizados. O conhecimento das vias de comunicação com o INSS e do calendário de pagamentos contribui para a segurança financeira e a defesa efetiva dos direitos dos beneficiários.

