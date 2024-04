Alerta GERAL: WhatsApp emite contrato e você TERÁ que aceitar, se não…

Em breve, o WhatsApp implementará novas políticas de uso, com efeito a partir de 11 de abril. A aceitação dessas políticas será obrigatória para todos os usuários, sob pena de bloqueio do serviço.

A medida visa aprimorar a segurança e a experiência dos usuários, mas gera dúvidas e preocupações entre alguns.

Você terá que ficar atento às novas regras do WhatsApp que serão lançadas em breve no app. A aceitação será obrigatório em alguns casos – Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br.

O que isso quer dizer no WhatsApp?

A inteligência artificial (IA) se integra cada vez mais ao nosso dia a dia, seja através de assistentes virtuais como ChatGPT, Gemini ou Copilot, ou em diversas outras aplicações.

Essa interação frequente levanta questionamentos sobre como devemos nos comportar com essas máquinas.

Ao interagir com chatbots como o ChatGPT, muitos usuários adotam uma postura cordial, utilizando expressões como “bom dia”, “olá” e “obrigado”.

No entanto, um estudo questiona a real necessidade dessa cortesia, já que as máquinas não possuem capacidade de sentir emoções.

Opiniões Divergentes: Cortesia Impacta Emoções ou Ambiente?

Enrique Dans, professor de Inovação e Tecnologia na IE Business School, defende que a cortesia com máquinas tem pouco impacto, pois elas não percebem emoções. Para ele, o foco deve estar na eficiência e na qualidade das respostas. Já outros especialistas argumentam que a cortesia contribui para um ambiente de interação mais positivo e humano.

Mesmo que a cortesia não gere respostas emocionais nas máquinas, ela pode refletir respeito pela tecnologia e pelos profissionais que a desenvolvem.

Além disso, ser educado com assistentes de inteligência artificial pode promover normas de gentileza e educação nas interações humanas.

Inteligência Artificial do WhatsApp será lançada;. veja o que ela faz | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Impacto na Percepção da Tecnologia

Manter um ambiente agradável e cortês na comunicação com a IA contribui para uma percepção mais positiva da tecnologia por parte das pessoas.

Afinal, a gentileza é uma virtude que transcende as relações humano-máquina, influenciando a forma como nos relacionamos uns com os outros e com o mundo ao nosso redor.

As novas políticas do WhatsApp representam uma mudança significativa na relação entre usuários e plataforma. Já a questão da cortesia com a inteligência artificial nos convida a refletir sobre como queremos interagir com essas novas tecnologias.

O equilíbrio entre a obrigatoriedade e a cortesia é fundamental para construirmos um futuro digital mais humano e positivo.