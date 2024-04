Guia consulta: confira o Bolsa Família pelo WhatsApp

O acesso às informações do Bolsa Família tornou-se mais fácil com as novas ferramentas desenvolvidas pelo governo brasileiro e pela Caixa Econômica Federal.

Agora, além do tradicional site oficial, os beneficiários podem utilizar um aplicativo dedicado e até mesmo o WhatsApp para realizar consultas rápidas e seguras.

Nas linhas abaixo, o Notícia da Manhã traz o passo a passo para utilizar essa ferramenta. Siga a leitura e descubra.

Simplificamos o acesso ao Bolsa Família! Baixe o app oficial ou consulte via WhatsApp. Não perca o calendário de pagamentos e benefícios adicionais. (Foto: Divulgação).

Consulte o seu benefício através do aplicativo do Bolsa Família

O aplicativo oficial do Bolsa Família representa um avanço significativo na experiência dos beneficiários, oferecendo uma interface intuitiva e acesso rápido às informações de pagamento. Veja como utilizá-lo:

Baixe o aplicativo: disponível gratuitamente na Google Play Store e na App Store. Cadastre-se ou faça login: o processo é simplificado, graças à interface amigável do app. Acesso ao extrato: na tela inicial, encontre a opção “Extrato” para visualizar detalhes sobre seus pagamentos, incluindo datas e valores.

Como consultar o Bolsa Família via WhatsApp?

Além do aplicativo, agora você pode utilizar o WhatsApp para consultar suas informações do Bolsa Família. Veja como:

Adicione o número oficial da Caixa (0800 104 0104) aos seus contatos. Envie uma mensagem de saudação e siga as instruções automatizadas para consultar seu benefício.

Outras formas de consultar

Se preferir métodos mais tradicionais, ainda existem outras maneiras de acessar suas informações:

Site oficial do Bolsa Família.

Aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS.

Atendimento telefônico através dos números 111 (Caixa) e 121 (MDS).

Atendimento presencial em agências da Caixa Econômica Federal.

Calendário de pagamentos de abril de 2024

Este mês traz novidades importantes, incluindo a inclusão do Auxílio Gás como benefício adicional. Fique atento às datas de pagamento:

Final do NIS 1 : 17 de abril

: 17 de abril Final do NIS 2 : 18 de abril

: 18 de abril Final do NIS 3 : 19 de abril

: 19 de abril Final do NIS 4 : 22 de abril

: 22 de abril Final do NIS 5 : 23 de abril

: 23 de abril Final do NIS 6 : 24 de abril

: 24 de abril Final do NIS 7 : 25 de abril

: 25 de abril Final do NIS 8 : 26 de abril

: 26 de abril Final do NIS 9 : 29 de abril

: 29 de abril Final do NIS 0: 30 de abril

Benefícios do Bolsa Família

Além do pagamento mínimo de R$ 600, o Bolsa Família oferece benefícios adicionais, todos regulamentados por critérios específicos de elegibilidade:

Benefício de Renda de Cidadania : R$ 142 por membro familiar.

: R$ 142 por membro familiar. Benefício Complementar : complementa o pagamento para famílias que não atingem R$ 600.

: complementa o pagamento para famílias que não atingem R$ 600. Benefício Primeira Infância : R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos.

: R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos. Benefício Variável Familiar : R$ 50 mensais para gestantes e jovens de 7 a 18 anos.

: R$ 50 mensais para gestantes e jovens de 7 a 18 anos. Benefício Variável Familiar Nutriz : R$ 50 mensais por membro familiar com até sete meses de idade.

: R$ 50 mensais por membro familiar com até sete meses de idade. Benefício Extraordinário de Transição: Garante que nenhum beneficiário receba menos que o concedido no Auxílio Brasil, até maio de 2025.

