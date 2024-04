A Caixa Econômica Federal anunciou um avanço significativo em seus serviços digitais com a introdução de um cartão de crédito via plataforma Caixa Tem, especialmente desenhado para atender aos beneficiários do Bolsa Família. Esta medida é uma tentativa de democratizar o acesso ao crédito para famílias de baixa renda, oferecendo um recurso valioso para ampliar seu poder de compra.

Novo benefício de crédito disponível no Caixa Tem para o Bolsa Família | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Vantagens do Cartão de Crédito Caixa Tem

O novo cartão de crédito do Caixa Tem apresenta uma série de benefícios pensados para facilitar e enriquecer a experiência financeira dos usuários do Bolsa Família:

Pagamento por Aproximação : Agilidade e conveniência nos pagamentos do dia a dia, com a tecnologia de aproximação.

: Agilidade e conveniência nos pagamentos do dia a dia, com a tecnologia de aproximação. Isenção de Anuidade : Eliminação de taxas anuais, tornando o cartão mais acessível.

: Eliminação de taxas anuais, tornando o cartão mais acessível. Processo de Contratação Digital : Facilidade na solicitação do cartão diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, sem burocracias.

: Facilidade na solicitação do cartão diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, sem burocracias. Cartões Adicionais : Possibilidade de obter até dois cartões adicionais para membros da família.

: Possibilidade de obter até dois cartões adicionais para membros da família. Cartão Virtual para Compras Online : Segurança e praticidade para compras na internet com um cartão virtual dedicado.

: Segurança e praticidade para compras na internet com um cartão virtual dedicado. Aceitação Internacional : Usabilidade do cartão em compras fora do Brasil.

: Usabilidade do cartão em compras fora do Brasil. Descontos Exclusivos: Acesso a promoções através dos programas Elo Ofertas e Vai de Visa.

Limite inicial do cartão

O limite inicial proposto para o cartão de crédito Caixa Tem é de R$ 800, embora esse valor possa variar conforme o perfil financeiro do solicitante. A definição do limite é resultado de uma análise criteriosa, que leva em conta a pontuação de crédito, histórico financeiro, entre outros fatores.

Como solicitar o cartão de crédito Caixa Tem

Para os interessados em adquirir o cartão, o procedimento de solicitação é simples e inteiramente digital, seguindo os passos abaixo:

Atualização da Poupança Social: Certifique-se de que sua conta no Caixa Tem esteja convertida para Poupança+, o que pode exigir o envio de uma foto sua com um documento de identificação para verificação. Solicitação via Aplicativo:

Acesse o Caixa Tem e faça login;

Localize a opção “Cartão Caixa Tem” no menu de serviços;

Siga as instruções fornecidas pelo aplicativo para completar a solicitação.

A aprovação do cartão está condicionada à análise de crédito realizada pela Caixa Econômica Federal, garantindo que os recursos sejam oferecidos a quem realmente tem capacidade de uso responsável.

A introdução do cartão de crédito do Caixa Tem para beneficiários do Bolsa Família marca um passo importante na inclusão financeira, oferecendo não apenas facilidades e benefícios exclusivos, mas também promovendo o acesso ao crédito para quem mais precisa.

Essa iniciativa reflete o compromisso da Caixa em apoiar a população de baixa renda, possibilitando uma gestão financeira mais ampla e eficiente.

