Novas ligações aprovadas no WhatsApp; como vai funcionar

O WhatsApp, de olho nas inovações, deu mais um passo para facilitar a vida dos usuários. A plataforma começou a testar uma nova funcionalidade nesta terça-feira, 26, que promete tornar as chamadas ainda mais acessíveis.

O recurso em desenvolvimento, apelidado de “Favoritos”, permite aos usuários marcar contatos específicos como favoritos. Esses contatos favoritos, então, ficarão destacados na aba “Chamadas” do aplicativo, proporcionando um acesso rápido e descomplicado.

A novidade acabou sendo divulgada pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o futuro do mensageiro, que identificou a atualização na versão 2.24.7.18 do WhatsApp Beta para Android.

WhatsApp inova com recurso ‘Favoritos’: agora você pode marcar contatos importantes para acesso rápido nas suas chamadas. Fique por dentro dessa novidade e aguarde sua chegada! (Foto divulgação)

Como funciona o novo recurso nas ligações do WhatsApp?

Na implementação atual, encontrada na versão Beta para Android, a aba “Chamadas” ganhou uma seção dedicada aos contatos marcados como favoritos, posicionada acima da lista de ligações recentes.

Além disso, há um botão prático de “Adicionar aos Favoritos” no topo da área, simplificando o processo de escolha dos contatos de alta prioridade.

De acordo com a publicação, a ferramenta foi projetada como um atalho inteligente. Ela visa colocar os contatos de maior importância “a um toque de distância”, facilitando iniciativas como chamadas de emergência. Isso evita a necessidade de navegar por longas listas de ligações recentes ou por toda a lista de contatos para encontrar uma pessoa específica.

Quando a atualização chega para todos os usuários?

Até o momento, a função “Favoritos” está disponível exclusivamente para os testadores do programa Beta do WhatsApp no Android.

No entanto, há indícios de que o recurso também está em desenvolvimento para iOS, sugerindo uma eventual disponibilidade para um público mais amplo.

Ainda que se trate de um recurso em fase experimental, a expectativa é grande. Não foi anunciada uma data específica para o lançamento oficial, mas a comunidade de usuários do WhatsApp aguarda ansiosamente por futuras atualizações que possam trazer essa novidade para todos.

Possíveis impactos da novidade para os usuários

A introdução da seção “Favoritos” pode ser um marco significativo para a experiência do usuário no WhatsApp. Pois pode otimizar o tempo ao reduzir o esforço para encontrar contatos importantes.

Importante destacar é que por enquanto, os contatos favoritos só serão mostrados na aba “Chamadas”, não afetando a tela “Conversas”.

A decisão mantém o layout do aplicativo organizado, enquanto oferece mais uma funcionalidade relevante para a rotina de chamadas dos usuários.

Demais atualizações do Whatsapp

O WhatsApp, sempre em busca de aprimorar a experiência dos usuários, está constantemente implementando novidades e melhorias em sua plataforma. Recentemente, além da introdução do recurso “Favoritos” nas chamadas, outras atualizações têm sido testadas e desenvolvidas para agregar ainda mais valor ao aplicativo de mensagens mais popular do mundo.

Uma dessas atualizações em destaque é a expansão das opções de personalização de mensagens. Em breve, os usuários poderão escolher entre uma variedade de fontes, estilos de texto e até mesmo adicionar adesivos animados para tornar suas conversas ainda mais dinâmicas e divertidas.

Essa iniciativa visa oferecer mais opções de expressão aos usuários, permitindo que eles personalizem suas mensagens de acordo com seu estilo e preferências. Essas novas funcionalidades estão sendo aguardadas com grande expectativa pela comunidade de usuários do WhatsApp.

Outra atualização aguardada é a implementação de recursos de segurança adicionais. Com o aumento das preocupações com privacidade e segurança online, o WhatsApp está trabalhando para fortalecer ainda mais a proteção dos dados dos usuários.

Novas opções de autenticação em duas etapas e controles avançados de privacidade estão entre as medidas planejadas para garantir que os usuários tenham mais controle sobre suas informações pessoais e se sintam mais seguros ao usar o aplicativo. Essas demais atualizações do WhatsApp demonstram o compromisso contínuo da plataforma em oferecer uma experiência segura, personalizada e envolvente para seus bilhões de usuários em todo o mundo.

