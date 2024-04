Português difícil? 20 erros comuns para nunca mais cometer

Dominar a língua portuguesa pode ser um desafio, especialmente quando nos deparamos com uma série de regras gramaticais complexas. Mesmo para aqueles que se consideram fluentes, cometer erros é algo comum. Para ajudar você a aprimorar suas habilidades linguísticas, destacamos os 20 erros de português mais frequentes entre os brasileiros.

Ao entender e corrigir esses equívocos, você estará fortalecendo não apenas seu conhecimento, mas também sua comunicação escrita e, consequentemente, sua imagem profissional.

Português difícil? Não mais! Conheça os 20 erros gramaticais mais frequentes e saiba como evitá-los para garantir uma comunicação clara e eficaz.

20 erros comuns para nunca mais cometer no português

1. Diferença entre “Mal” e “Mau”

Enquanto “mau” é um adjetivo que qualifica algo ou alguém negativamente, “mal” pode atuar como advérbio ou substantivo, indicando o oposto de bem. Exemplo: “Esse é um indivíduo mau” versus “Ele se comporta mal“.

2. “Bem” versus “Bom”

“Bom” é um adjetivo que expressa algo positivo, enquanto “bem” é um advérbio de modo, indicando a qualidade de uma ação. Exemplo: “Esse alimento é bom” versus “Ela canta bem“.

3. “Independente de” versus “Independentemente de”

Enquanto “independente” descreve algo ou alguém que não é influenciado por outros, “independentemente” indica realizar algo de maneira independente. Exemplo: “Ele é independente financeiramente” versus ” Independentemente de sua opinião, a decisão já foi tomada”.

4. Uso de “Há” e “A”

“Há” indica tempo decorrido, enquanto “A” é uma preposição que pode indicar tempo futuro ou distância. Exemplo: “Há muitos anos, aconteceu um evento” versus “Daqui a uma hora, começará a reunião”.

5. “Haver” e “A ver”

“Haver” é um verbo que pode significar existir ou ocorrer, enquanto “A ver” é uma expressão que indica relação ou relevância entre duas coisas. Exemplo: “Pode haver mudanças na programação” versus “Isso não tem nada a ver com você”.

6. “Haja” e “Aja”

“Haja” é uma forma do verbo “haver”, indicando existência ou necessidade, enquanto “Aja” é uma forma do verbo “agir”, referindo-se à realização de uma ação. Exemplo: “Haja paciência!” versus “É importante que ele aja rapidamente”.

7. Evitar redundâncias temporais

Evite usar ” há” e “atrás” juntos, pois ambos indicam passado. Opte por apenas um dos termos. Exemplo: “Começou há muito tempo” ou “Começou muito tempo atrás“.

8. “Tem” e “Têm”

“Tem” é usado para o singular, e “têm” para o plural, ambos derivados do verbo “ter” no presente do indicativo. Exemplo: “Ele tem medo de altura” versus “Eles têm medo de altura”.

9. “Para mim” e “para eu”

“Para mim” é usado quando o pronome é objeto de preposição, enquanto “Para eu” é usado antes de um verbo, indicando que o pronome é sujeito da ação. Exemplo: “Isso é para mim” versus “Isso é para eu fazer”.

10. “Ao invés de” e “Em vez de”

“Ao invés de” indica oposição direta, enquanto “Em vez de” pode ser usado para substituição ou em contextos mais amplos. Exemplo: “Ao invés de sair, decidiu ficar” versus “Em vez de carne, prefiro peixe”.

11. “De trás”, “atrás” e “detrás”

“Atrás” e “detrás” são preposições sinônimas que indicam a posição posterior em relação a algo, enquanto “De trás” é utilizado quando a preposição “de” é necessária. Exemplo: “O casaco está pendurado detrás da porta”.

12. “Aparte” e “à parte”

“Aparte” pode ser um substantivo ou o imperativo do verbo “apartar”, enquanto “À parte” é uma locução adverbial que significa separadamente ou em separado. Exemplo: “Os apartes em seu discurso são confusos” versus “Preciso falar com você à parte“.

13. “Perca” e “perda”

“Perda” é um substantivo que se refere ao ato de perder algo, enquanto “Perca” é a forma conjuntiva do verbo “perder”, usada em expressões de desejo, suposição ou condição. Exemplo: “Não perca tempo com distrações”.

14. “Descriminar” e “discriminar”

“Discriminar” é fazer distinção, podendo levar a tratamento desigual, enquanto “Descriminar” significa remover a caracterização de crime ou culpa. Exemplo: “Discriminação racial é um problema grave”.

15. “No lugar de”, “ao invés de” e “em vez de”

“No lugar de” e “em vez de” indicam substituição, enquanto “Ao invés de” é usado especificamente para contrastar ideias opostas. Exemplo: “Ao invés de sair, ficamos em casa”.

16. “Viajem” e “viagem”

“Viagem” é um substantivo que refere-se ao ato de viajar, enquanto “Viajem” é a forma conjuntiva do verbo “viajar”, usada em expressões de desejo, suposição ou condição. Exemplo: “Espero que eles viajem sem problemas”.

17. “Seção” e “sessão”

“Seção” refere-se a uma divisão ou parte de um todo, enquanto “Sessão” indica a duração de um evento em um período específico. Exemplo: “A seção de eletrônicos está no final da loja”.

18. “Eminente” e “iminente”

“Eminente” descreve algo ou alguém notável, de destaque, enquanto “Iminente” indica algo que está prestes a acontecer. Exemplo: “Risco iminente de tsunami”.

19. “Descrição” e “discrição”

“Descrição” é o ato de descrever detalhadamente, enquanto “Discrição” significa agir de maneira sutil, sem chamar atenção. Exemplo: “A descrição do produto deve ser clara”.

20. “Tachar” e “taxar”

“Tachar” significa atribuir uma característica negativa, enquanto “Taxar” refere-se à imposição de taxas ou tarifas. Exemplo: “Produtos importados são frequentemente taxados“.

