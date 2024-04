Lista: top 10 países com mais milionários no planeta

Você já imaginou quais países abrigam a maior quantidade de milionários por porcentagem da população? Embora o Brasil mostre um crescimento impressionante no número de milionários, com um salto de 40% em um curto período, ainda não marca presença entre os top 10 do ranking global.

Utilizando dados recentes do Global Wealth Databook 2022 do Credit Suisse, combinados com estatísticas populacionais do Banco Mundial, elaboramos uma lista reveladora. Confira quem são os verdadeiros gigantes em termos de riqueza individual.

10 países com mais milionários no planeta

10º Lugar: Singapura

Com 5,48% de sua população vivendo como milionários, Singapura destaca-se por sua prosperidade. O país, com uma população de apenas 5,45 milhões, tem 299.000 cidadãos desfrutando de uma riqueza milionária, evidenciando seu impressionante desenvolvimento econômico.

9º Lugar: Suécia

A Suécia encanta não apenas por sua beleza e inovação, mas também pela expressiva fatia de 5,86% de sua população, ou 610.000 pessoas, que são milionárias. Essa estatística coloca a Suécia em um patamar de destaque, considerando seus 10,41 milhões de habitantes.

8º Lugar: Canadá

O Canadá demonstra seu potencial econômico com 6,02% da população, cerca de 2,3 milhões de pessoas, vivendo como milionárias. Este número ressalta a qualidade de vida e a robustez da economia canadense, num país de 38,23 milhões de habitantes.

7º Lugar: Holanda

Na Holanda, 6,27% da população, aproximadamente 1,1 milhão de pessoas, desfrutam do status de milionários. Um feito notável para um país com 17,53 milhões de habitantes, destacando-se por sua economia avançada e qualidade de vida elevada.

6º Lugar: Dinamarca

A Dinamarca ostenta 6,57% de sua população, ou 385.000 pessoas, como milionárias. Um índice impressionante para um total de 5,86 milhões de dinamarqueses, refletindo o alto padrão de vida e a prosperidade econômica do país.

5º Lugar: Nova Zelândia

Conhecida por suas paisagens e cultura rica, a Nova Zelândia se orgulha de ter 6,78% de sua população, vivendo com riqueza milionária. Surpreendentemente, isso representa uma parte significativa de seus 5,11 milhões de habitantes.

4º Lugar: Estados Unidos

Os Estados Unidos, com sua economia dinâmica e liderança em inovação, apresentam 7,38% de sua população, ou 24,5 milhões de pessoas, como milionárias. Isso em uma população total de 332,01 milhões, evidenciando o sonho americano ainda vivo e pulsante.

3º Lugar: Hong Kong

Hong Kong surpreende com 8,52% de sua população, cerca de 632.000 pessoas, vivendo como milionárias. Para um território com 7,41 milhões de habitantes, o índice é notavelmente alto, refletindo seu status como centro financeiro global.

2º Lugar: Austrália

A Austrália brilha na segunda posição, com 8,56% de seus 25,68 milhões de habitantes, ou seja, 2,2 milhões de pessoas, desfrutando da vida milionária. O país é conhecido por seu alto padrão de vida e economia robusta.

1º Lugar: Suíça

No topo da lista, a Suíça se destaca com 13,78% de sua população, equivalente a 1,2 milhão de pessoas, sendo milionárias. Este número é extraordinariamente alto para um país de 8,70 milhões de habitantes, evidenciando a Suíça como um epicentro de riqueza e prosperidade.

