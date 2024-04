No Brasil, a figura do Microempreendedor Individual (MEI) tem se consolidado como uma peça fundamental no tecido empresarial, representando cerca de 70% das empresas em atividade.

Com mais de 13 milhões de inscritos, essa categoria reflete o espírito empreendedor brasileiro e a diversidade econômica do país. Apesar da ampla gama de atividades possíveis, certas áreas atraem um número maior de MEIs, devido à demanda do mercado, facilidade de entrada e potencial de crescimento.

MEI gosta de trabalhar nestas 10 funções no Brasil | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Principais áreas de atuação para MEIs

Uma análise das atividades mais populares entre os Microempreendedores Individuais revela setores que não apenas dominam o cenário do MEI, mas também oferecem insights sobre as tendências do mercado brasileiro. Aqui estão as 10 principais atividades escolhidas por quem decide abrir um CNPJ como MEI:

Beleza e Cuidados Pessoais: Liderando o ranking, essa categoria, que abrange serviços como cabeleireiros e estética, responde por uma parcela significativa do universo MEI. A constante busca por bem-estar e a influência das redes sociais impulsionam este setor. Comércio Varejista de Vestuário e Acessórios: Este setor vem em segundo lugar, beneficiado pela dinâmica da moda e pelas possibilidades que o e-commerce oferece, permitindo a pequenos empreendimentos alcançarem clientes em todo o país. Alimentos e Bebidas: A culinária é uma paixão nacional, e o segmento de alimentos e bebidas atrai uma grande quantidade de MEIs, abrangendo desde restaurantes até food trucks, destacando a diversidade e a inovação gastronômica. Alvenaria e Edificações: Com o aumento das reformas e investimentos em imóveis, a construção civil tem se mostrado um campo fértil para MEIs, com demanda constante por serviços de qualidade. Serviços Ambulantes de Alimentação: Apesar de um declínio na formalização, os negócios de alimentação ambulante continuam populares, oferecendo flexibilidade e baixo custo inicial para os empreendedores. Publicidade: O marketing digital transformou a publicidade, criando demanda por profissionais capazes de impulsionar a visibilidade online das empresas, uma área em expansão para os MEIs. Comércio Varejista de Bebidas: Este nicho, que inclui desde a venda de cervejas artesanais até bebidas importadas, mostra o potencial de crescimento para MEIs especializados no comércio de bebidas. Informação e Comunicação: A tecnologia da informação e a comunicação digital abrem um leque de oportunidades para MEIs, desde o desenvolvimento web até a produção de conteúdo. Educação: O setor educacional, especialmente o e-learning e tutorias online, tem crescido, impulsionado pelo interesse em desenvolvimento pessoal e profissional contínuo. Serviços Especializados para Construção: A demanda por serviços especializados na construção civil, como eletricidade e hidráulica, ilustra a necessidade de profissionais qualificados e a versatilidade do modelo de negócio MEI.

Desbravando o empreendedorismo como MEI

Essas atividades destacam-se não apenas pela popularidade, mas também pela capacidade de atender às necessidades específicas do mercado brasileiro. Para quem pensa em se tornar um MEI, compreender as áreas de maior demanda pode ser o primeiro passo para um negócio de sucesso.

Ao escolher uma atividade, é crucial considerar as tendências do mercado, as habilidades pessoais e o potencial de crescimento, adaptando-se às dinâmicas econômicas e às oportunidades que surgem.

