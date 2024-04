Atualize o currículo: você sabe falar inglês e eu vou te provar

Em um mundo cada vez mais conectado, o inglês se tornou uma constante em diversos aspectos da vida cotidiana, muitas vezes sem que sequer percebamos sua presença. O fenômeno do estrangeirismo, que envolve a adoção de palavras de outros idiomas como se fossem nativas, tem feito do inglês uma presença quase onipresente em nosso vocabulário.

Globalização e internet: os catalisadores do inglês

A influência do inglês pode ser atribuída em grande parte à globalização e à universalização da internet. Plataformas digitais globais como Google e Facebook, além de instituições acadêmicas internacionais, empregam o inglês como língua franca.

Este fenômeno se estende aos domínios da moda, tecnologia e entretenimento, com termos como “fashion”, “designer”, “fitness” e “internet” se incorporando ao nosso léxico diário de maneira tão fluída que sua origem estrangeira muitas vezes nos escapa.

Inglês nas vertentes da moda, tecnologia e comunicação

Não é só na esfera digital que o inglês marca presença; no universo culinário, expressões como “cheeseburger” e “milkshake” são exemplos claros de como o idioma se faz presente.

Na mídia e no entretenimento, palavras como “show”, “big brother” e “streaming” sublinham a influência anglófona. Termos técnicos e digitais como “download”, “site”, “e-mail” e “password” reforçam o papel do inglês como uma linguagem quase secundária em nosso dia a dia virtual.

A pervasividade do inglês em aspectos locais e globais

Mesmo em práticas cotidianas e locais, o inglês encontra seu espaço. Desde o “fast food” ao “drive thru” e “delivery”, até o vocabulário de moda e música com termos como “make up”, “look”, “pop” e “hip hop”, evidencia-se o alcance do inglês em moldar nossas conversas e preferências culturais. Essa integração do inglês na nossa fala cotidiana demonstra como o idioma se entrelaça de forma indissociável à nossa expressão e identidade cultural.

Enriquecimento linguístico através da diversidade idiomática

O entrelaçamento do inglês na tessitura da comunicação brasileira não só evidencia uma adaptação linguística frente à globalização, mas também enriquece nossa maneira de comunicar. Esse diálogo contínuo entre idiomas adiciona uma dimensão de diversidade e colorido especial ao nosso modo de expressão, celebrando a fluidez e adaptabilidade da língua portuguesa diante das influências globais.

Assim, a onipresença do inglês reflete não apenas uma realidade globalizada, mas também um testemunho da capacidade da língua portuguesa de acolher, adaptar e enriquecer-se com elementos de outras culturas, tornando nossa comunicação mais rica e variada.

