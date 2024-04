Como se candidatar para receber Kit TV de graça no CadÚnico

O Governo Federal anunciou recentemente o lançamento do programa “Siga Antenado”, uma iniciativa voltada para a inclusão digital das famílias brasileiras de baixa renda.

O programa visa fornecer gratuitamente kits de antena digital, permitindo acesso a uma televisão de qualidade superior e livre de interferências.

Abaixo, o Notícia da Manhã reúne todos os detalhes sobre o programa. Siga a leitura e mantenha-se informado sobre o assunto.

Descubra os critérios para receber o kit de antena digital do Governo Federal. Inclusão digital e modernização da TV para famílias carentes. (Foto: Divulgação).

Governo Federal lança programa Siga Antenado e distribui kit de TV GRATUITAMENTE

A transição da TV analógica para a digital é uma resposta à modernização dos sinais de TV, impulsionada pela implementação da rede 5G em todo o território nacional.

Com essa transição, espera-se alcançar uma qualidade de imagem e som na televisão brasileira nunca antes vista.

No entanto, essa mudança requer equipamentos adequados, como a antena digital, para garantir uma recepção de sinal adequada e uma experiência de visualização sem interrupções.

Aproveite e veja: Kit ANTENA DIGITAL de graça! Quem pode pedir para o governo?

Como participar do programa Siga Antenado?

Para ser elegível para receber um dos kits de antena digital, as famílias precisam atender a alguns critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

Primeiramente, devem estar devidamente cadastradas e ativas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Além disso, a renda familiar deve estar dentro do limite estipulado e os interessados devem residir em áreas cobertas pelo sinal digital.

Para verificar a elegibilidade e se cadastrar no programa, os interessados podem acessar o portal oficial do “Siga Antenado” e seguir as instruções fornecidas.

É importante manter os dados atualizados no CadÚnico para garantir a continuidade dos benefícios oferecidos pelo programa.

Critérios de elegibilidade e benefícios do programa?

As famílias contempladas pelo programa devem ter uma renda familiar de até três salários mínimos e residir em uma das capitais brasileiras ou em municípios com mais de 500 mil habitantes.

Entretanto, é importante ressaltar que residências sem antena ou com antenas internas compactas, bem como assinantes de serviços de TV a cabo, não se qualificam para receber o kit antena gratuitamente.

Benefícios do sinal digital

Qualidade de imagem e som superiores.

Maior quantidade de canais disponíveis.

Recursos interativos e guias de programação eletrônica.

Menor susceptibilidade a interferências atmosféricas.

Compatibilidade com tecnologias futuras, como 5G.

Facilidade de instalação e manutenção.

Suporte a formatos de vídeo avançados, como HD e UHD.

Contribuição para a infraestrutura tecnológica do país

O “Siga Antenado” demonstra o compromisso do governo com a modernização da infraestrutura tecnológica nacional e a inclusão digital.

A transição para a TV digital é uma evolução crucial para acompanhar o avanço tecnológico e proporcionar uma experiência de visualização mais imersiva e de qualidade.

Além disso, o sinal digital oferece recursos extras, como interatividade e acesso a canais exclusivos, contribuindo para uma sociedade mais conectada e informada.

Saiba mais sobre o programa Siga Antenado: Kit Antena Digital DE GRAÇA: aprenda como pedir para o governo