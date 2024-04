Na incessante busca por métodos eficazes de perda de peso, a ciência continua a oferecer insights valiosos que podem transformar as rotinas de exercícios de muitas pessoas. Recentemente, estudos têm se debruçado sobre uma questão fundamental: qual é o melhor horário do dia para se exercitar com o objetivo de perder peso?

Pesquisas publicadas em renomadas revistas científicas, como a Obesity e o Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), sugerem que as primeiras horas da manhã podem ser especialmente benéficas para quem deseja emagrecer.

Existe a hora certa para fazer exercício e emagrecer | Imagem de StockSnap por Pixabay

Evidências científicas apontam para o período matutino

Os estudos em questão analisaram os hábitos de mais de 5 mil indivíduos através do Estudo Nacional de Exame de Saúde e Nutrição (NHANES), categorizando os padrões de atividade física em três grupos: manhã, meio-dia e noite.

Surpreendentemente, os resultados revelaram que indivíduos que se exercitavam entre 7h e 9h da manhã tinham um controle de peso mais eficaz e exibiam índices de massa corporal mais favoráveis em comparação aos que preferiam outros horários.

Por que a manhã?

Procurando entender o fenômeno, a pesquisa publicada no PNAS investigou os efeitos dos exercícios matutinos no metabolismo dos roedores, observando uma potencialização na queima de gordura significativamente maior do que a alcançada com exercícios realizados à noite.

Embora esses estudos tenham sido feitos em animais, eles sugerem que o metabolismo humano pode reagir de maneira similar, apontando para a necessidade de pesquisas adicionais em humanos para esclarecer completamente esses mecanismos.

Cronobiologia e exercício físico

Essas descobertas inserem-se no campo da cronobiologia, que estuda os ritmos biológicos e como eles influenciam nossa saúde. O entendimento de que nosso corpo responde de maneira diferenciada aos estímulos físicos, dependendo do horário do dia, abre novas perspectivas para a otimização dos treinos, especialmente para aqueles focados na perda de peso.

Implicações práticas para a rotina de treinos

Embora a adequação do horário de treinos possa depender da agenda e preferências individuais, esses estudos propõem uma reconsideração do planejamento das atividades físicas. Incorporar sessões de exercício nas primeiras horas do dia pode ser a chave para maximizar os resultados de quem busca reduzir o peso.

A ciência oferece uma base sólida para a tomada de decisões informadas sobre nossas rotinas de exercício. Com as evidências apontando para os benefícios dos treinos matutinos para a perda de peso, indivíduos motivados a emagrecer podem considerar ajustar seus horários de atividade física.

Este ajuste, alinhado aos princípios da cronobiologia, pode ser o diferencial necessário para alcançar objetivos de emagrecimento de forma mais eficiente, enfatizando a importância de harmonizar nossos ciclos biológicos com as atividades diárias para promover uma vida mais saudável e equilibrada.

