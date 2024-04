Famílias com autista ganham identificação do Detran para o veículo

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) anuncia uma inovação significativa visando a inclusão e o bem-estar de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ambiente de trânsito.

A nova identificação veicular introduzida tem o propósito de promover condições mais seguras e compreensivas no trânsito para autistas e seus familiares.

Entendendo a identificação veicular para autistas

Este avanço representa um marco importante na sensibilização e adaptação do trânsito às necessidades especiais. O documento de identificação veicular facilita a identificação de carros que transportam pessoas com TEA, visando minimizar o uso de buzinas e a exposição a barulhos extremos, que podem ser particularmente desconfortáveis para aqueles com hipersensibilidade auditiva, característica comum no espectro autista.

Como solicitar a identificação veicular

O processo para solicitar a nova identificação veicular é notavelmente simplificado, podendo ser realizado totalmente online através do portal CipTEA. O procedimento envolve:

Acesso ao portal CipTEA e emissão da identidade. Preenchimento dos dados pessoais da pessoa com TEA, informações médicas, incluindo o CID, nome e CRM do médico, além da data do documento. Anexação do relatório médico. Completar com os dados do responsável legal, número da placa e do Renavam do veículo. Aceitação dos termos e aguardo pelo processo de análise, que pode levar até 20 dias úteis. Download da identificação veicular para impressão e uso como adesivo no veículo.

Para aqueles que já possuem o benefício CipTEA, o processo é ainda mais direto, exigindo apenas o acesso ao cadastro via GOV.BR, cadastramento do veículo e impressão do adesivo.

Limitações e regras da identificação veicular

Importante ressaltar que a identificação veicular não concede quaisquer benefícios no trânsito, como isenções ou direitos especiais. Além disso, cada beneficiário do CipTEA pode cadastrar somente um veículo sob seu nome, seguindo as normativas estabelecidas.

Impacto e importância da medida

Esta medida, iniciada pelo Detran de São Paulo, reflete um esforço coletivo da sociedade civil e do governo para reconhecer e atender às necessidades específicas de indivíduos no espectro autista.

Felicio Ramuth, vice-governador de São Paulo, enfatiza a importância dessa iniciativa, destacando-a como uma conquista significativa que relaciona-se diretamente ao empenho da sociedade em cuidar de forma individualizada das pessoas com TEA.

A introdução da identificação veicular para pessoas com TEA pelo Detran marca um passo importante na direção de um trânsito mais inclusivo e consciente. A medida não só facilita a vida dos autistas e de suas famílias mas também educa a sociedade sobre a diversidade de necessidades no espaço compartilhado das vias públicas.

niciativas como essa são essenciais para promover a inclusão, a segurança e o respeito dentro da comunidade, destacando a importância de adaptações que considerem as condições de todos os usuários da via pública.

