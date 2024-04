Quase 17 milhões estão em risco no Bolsa Família

Com o objetivo de aprimorar a gestão dos benefícios sociais, o Governo Federal implementou o uso da Inteligência Artificial (IA) para fiscalizar os beneficiários do Bolsa Família e os cadastros do Cadastro Único (CadÚnico).

Essa medida visa otimizar o pagamento dos auxílios, reduzindo fraudes e garantindo uma distribuição mais justa dos recursos.

Governo adota Inteligência Artificial para fiscalizar Bolsa Família e CadÚnico, reduzindo fraudes e garantindo transparência. Resultados significativos em 2023 evidenciam eficácia do sistema. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O papel da IA na fiscalização dos programas sociais

A integração de novas tecnologias, como a IA, no processo de concessão e fiscalização dos benefícios permite uma distribuição mais ágil e eficiente dos recursos.

Além de reduzir fraudes, a utilização da IA reforça o compromisso do Estado com a responsabilidade fiscal e a transparência na gestão dos programas sociais.

Conforme anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a IA desempenha um papel fundamental na prevenção de fraudes, detectando tanto benefícios repassados de forma irregular quanto tentativas de manipulação dos requisitos estabelecidos.

Isso resulta em uma distribuição mais equitativa dos recursos e em uma economia para os cofres públicos.

Resultados do pente-fino com IA

Durante o ano de 2023, a IA já demonstrou resultados significativos no processo de pente-fino realizado no Bolsa Família.

Cerca de 3,7 milhões de benefícios foram cancelados devido a irregularidades nos cadastros, e mais 17 milhões de cadastros do CadÚnico foram identificados como desatualizados ou inconsistentes.

Diante desses resultados, tornou-se evidente a necessidade de estabelecer um plano de ação para verificar e atualizar os cadastros inconsistentes.

Caso esses cadastros não sejam regularizados, o sistema poderá cancelar o pagamento dos benefícios. É importante ressaltar que o CadÚnico é utilizado pelo Governo para selecionar as famílias que serão contempladas pelos programas sociais.

Para o ano de 2024, está prevista a revisão de 7 milhões de famílias cadastradas no CadÚnico, demonstrando o compromisso do governo em manter a efetividade do Bolsa Família.

Quanto mais tempo e dados forem inseridos na base da IA, maior será sua precisão e eficácia no pente-fino dos auxílios financeiros destinados aos brasileiros.

Calendário de abril do Bolsa Família 2024:

Final do NIS: 1 – 17 de abril

Final do NIS: 2 – 18 de abril

Final do NIS: 3 – 19 de abril

Final do NIS: 4 – 22 de abril

Final do NIS: 5 – 23 de abril

Final do NIS: 6 – 24 de abril

Final do NIS: 7 – 25 de abril

Final do NIS: 8 – 26 de abril

Final do NIS: 9 – 29 de abril

Final do NIS: 0 – 30 de abril

Quem tem direito a receber o Bolsa Família?

O governo ressalta que, para receber o benefício, é necessário manter atualizadas as informações da família no Cadastro Único.

Para ingressar no programa, a principal regra é que a renda de cada integrante da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês.

