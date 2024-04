Jovem brasileira de 19 anos está entre os bilionários de 2024

Aos 19 anos de idade, Livia Voigt se destaca como a bilionária mais jovem do mundo, conforme a lista de 2024 da Forbes US.

Com um patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões), ela supera Clemente Del Vecchio, herdeiro italiano da EssilorLuxottica, por uma diferença de apenas dois meses.

Conheça Livia Voigt, a jovem brasileira de 19 anos na lista dos bilionários de 2024 da Forbes, herdeira da WEG com patrimônio de US$ 1,1 bilhão. (Foto: Divulgação).

Herança familiar na WEG

Livia Voigt é neta do cofundador da WEG, empresa líder na fabricação de motores elétricos na América Latina. Sua herança familiar a coloca como uma das principais acionistas individuais da empresa.

A WEG, fundada por seu avô Werner Ricardo Voigt, juntamente com outros bilionários, como Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus, mantém posição de destaque no mercado com fábricas em mais de 10 países.

Destaque entre as mulheres bilionárias brasileiras

Não apenas a mais jovem, mas Livia Voigt também figura entre as 13 mulheres brasileiras presentes na lista da Forbes US. Sua irmã mais velha, Dora Voight, de 26 anos, também estreou na lista deste ano.

Embora Livia não ocupe cargo executivo na WEG, sua posição como acionista demonstra o peso de sua influência no cenário econômico.

Outras figuras de destaque na lista

Abigail Johnson, CEO da Fidelity Investments, destaca-se entre as 10 mulheres mais ricas, com um patrimônio líquido de US$ 29 bilhões.

Gina Rinehart, da Austrália, mantém sua posição como a pessoa mais rica do país, com um patrimônio de US$ 30,8 bilhões.

Miriam Adelson, dos Estados Unidos, e sua família possuem mais da metade do Las Vegas Sands, com uma fortuna estimada em US$ 32 bilhões.

10 bilionárias pelo mundo

Abigail Johnson – Patrimônio líquido: US$ 29 bilhões | Idade: 62 | Fonte da riqueza: Fidelity Investments | Cidadania: Estados Unidos Gina Rinehart – Patrimônio líquido: US$ 30,8 bilhões | Idade: 70 | Fonte da riqueza: Hancock Prospecting | Cidadania: Austrália Miriam Adelson e família – Patrimônio líquido: US$ 32 bilhões | Idade: 78 | Fonte de riqueza: Las Vegas Sands Cassinos | Cidadania: Estados Unidos Rafaela Aponte-Diamant – Patrimônio líquido: US$ 33,1 bilhões | Idade: 79 | Fonte de riqueza: MSC | Cidadania: Suíça e Itália Savitri Jindal e família – Patrimônio líquido: US$ 33,5 bilhões | Idade: 74 | Fonte de riqueza: Grupo Jindal | Cidadania: Índia MacKenzie Scott – Patrimônio líquido: US$ 35,6 bilhões | Idade: 53 | Fonte de riqueza: Amazon | Cidadania: Estados Unidos Jacqueline Mars – Patrimônio líquido: US$ 38,5 bilhões | Idade: 84 | Fonte de riqueza: Mars | Cidadania: Estados Unidos Julia Koch e família – Patrimônio líquido: US$ 64,3 bilhões | Idade: 61 | Fonte de riqueza: Indústrias Koch | Cidadania: Estados Unidos Alice Walton – Patrimônio líquido: US$ 72,3 bilhões | Idade: 74 | Fonte de riqueza: Walmart | Cidadania: Estados Unidos Françoise Bettencourt Meyers e família – Patrimônio líquido: US$ 99,5 bilhões | Idade: 70 | Fonte de riqueza: L’Oréal | Cidadania: França

Em um panorama global de bilionários, a ascensão de jovens como Livia Voigt destaca não apenas a importância das heranças familiares, mas também o potencial de novas gerações em consolidar seu lugar entre os mais ricos do mundo.

Enquanto isso, mulheres como Abigail Johnson e Gina Rinehart continuam a desempenhar papéis de destaque no cenário econômico internacional, evidenciando a diversidade e o dinamismo dos mercados globais.

