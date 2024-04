Só para RICO? Veja o preço do novo remédio para emagrecer melhor que Ozempic

O mercado brasileiro de saúde está prestes a testemunhar a chegada de um novo protagonista no segmento de medicamentos para emagrecer: o Mounjaro. Com promessas de eficácia superior ao já conhecido Ozempic, esse medicamento tem gerado expectativas elevadas, especialmente entre aqueles que buscam soluções eficazes para perda de peso.

Aprovado pela Anvisa em setembro de 2023, o Mounjaro vem sendo apelidado de “Ozempic dos ricos” devido ao seu alto custo nos mercados internacionais. Esse lançamento representa não apenas uma nova opção de tratamento para o sobrepeso e obesidade, mas também traz à tona discussões sobre acessibilidade e custo-benefício de terapias avançadas.

Novo remédio para emagrecer melhor que Ozempic

Enquanto o Ozempic, medicamento já disponível no mercado brasileiro, tem seu preço oscilando entre R$ 700 e R$ 1.000 por caneta, o Mounjaro chegará às farmácias com um valor estimado de partida de R$ 2.914.

Tal preço destaca um desafio significativo em termos de acessibilidade, levantando questões importantes sobre quem poderá efetivamente se beneficiar dessa inovação. Desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly, o Mounjaro distingue-se por ser o primeiro medicamento que atua como duplo agonista, simulando a ação de dois hormônios essenciais para o controle da glicemia e promoção da perda de peso.

Sua chegada é particularmente relevante num contexto onde a obesidade e o sobrepeso são problemas crescentes de saúde pública, com impactos significativos na qualidade de vida dos indivíduos.

Promessa de Eficácia: Superior ao Ozempic?

O grande diferencial do Mounjaro está na sua capacidade de induzir uma perda de peso consideravelmente maior do que a oferecida pelo Ozempic. Estudos indicam que o Mounjaro pode reduzir até 20% do peso corporal total dos pacientes, um percentual bem acima dos 8% alcançados pelo seu predecessor.

Além disso, pesquisas mostram que 51% dos pacientes tratados com a dose de 15 mg de Mounjaro atingiram níveis de glicemia comparáveis aos de pessoas sem diabetes, um resultado significativamente mais expressivo quando comparado ao Ozempic.

Esses dados não só demonstram o potencial do Mounjaro como ferramenta de tratamento para diabetes tipo 2, mas também como um aliado poderoso na luta contra a obesidade.

O Futuro dos Tratamentos de Emagrecimento

A chegada do Mounjaro ao Brasil é um marco importante na evolução dos tratamentos disponíveis para emagrecimento e controle da diabetes.

Apesar dos desafios relacionados ao seu alto custo, a expectativa é que essa nova opção possa oferecer uma alternativa eficaz para muitos pacientes que lutam contra a obesidade e suas complicações associadas.

À medida que a ciência avança, torna-se essencial discutir e buscar soluções para que inovações como o Mounjaro sejam mais acessíveis, garantindo que um maior número de pessoas possa se beneficiar de seus resultados promissores.

O risco do uso de medicamentos para emagrecimento

O uso de medicamentos para emagrecimento, como o Mounjaro e o Ozempic, tem ganhado destaque nos últimos anos, especialmente entre aqueles que buscam soluções rápidas para a perda de peso.

No entanto, é crucial compreender os riscos associados ao uso dessas medicações sem a devida supervisão médica. Estes fármacos, embora eficazes em reduzir o peso corporal e controlar certos aspectos da diabetes tipo 2, podem apresentar efeitos colaterais e interações medicamentosas que colocam a saúde do indivíduo em risco.

Além disso, a dependência de medicamentos para alcançar objetivos de perda de peso pode desviar a atenção de mudanças importantes no estilo de vida, como alimentação saudável e exercícios físicos, que são fundamentais para a manutenção da saúde a longo prazo.

Outra preocupação significativa é a possibilidade de desenvolvimento de uma relação pouco saudável com o corpo e a alimentação, alimentada pela busca incessante por soluções mágicas para o emagrecimento.

A medicalização da obesidade, sem o devido acompanhamento psicológico, pode levar a transtornos alimentares e à perpetuação de hábitos prejudiciais à saúde.

É imprescindível que a decisão de utilizar medicamentos para emagrecimento seja tomada em conjunto com profissionais de saúde qualificados, que possam avaliar individualmente os benefícios e riscos, oferecendo um tratamento holístico que considere todas as dimensões do bem-estar do paciente.

Assim, busca-se não apenas a perda de peso, mas a promoção de um estilo de vida saudável e sustentável.

