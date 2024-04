No Brasil, o sistema de seguridade social oferece duas formas principais de apoio aos trabalhadores incapacitados: o auxílio doença (também conhecido como auxílio por incapacidade temporária) e a aposentadoria por invalidez (ou aposentadoria por incapacidade permanente).

Esses benefícios desempenham um papel crucial na proteção social, garantindo suporte financeiro aos segurados em momentos de vulnerabilidade.

INSS aprenda a transformar auxílio em aposentadoria | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Auxílio doença: proteção temporária para o trabalhador

O auxílio doença é destinado aos trabalhadores que se encontram temporariamente incapacitados para suas atividades laborais habituais por mais de 15 dias consecutivos. Para acessar esse benefício, o segurado deve cumprir uma carência de 12 contribuições mensais, exceto em casos de doenças graves previamente listadas pelo Ministério da Saúde e da Previdência Social.

Não deixe de conferir: 13º adiantado é liberado por Lula ao INSS? Saiba quando

Aposentadoria por invalidez: suporte a longo prazo

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez é concedida aos indivíduos que, após avaliação médica, são considerados incapazes de se reabilitar para qualquer atividade laboral de maneira permanente. Este benefício oferece uma rede de segurança financeira contínua, eliminando a necessidade de verificações frequentes de capacidade laboral.

Conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez

A transição do auxílio doença para a aposentadoria por invalidez ocorre quando, após avaliação médica do INSS, verifica-se que a condição do segurado evoluiu de temporária para permanente. Contudo, muitos segurados enfrentam desafios para obter essa conversão, muitas vezes necessitando recorrer à justiça para terem seus casos reavaliados.

Vantagens da conversão

A conversão pode ser vantajosa para quem busca maior estabilidade, já que a aposentadoria por invalidez requer reavaliações médicas menos frequentes. No entanto, é essencial compreender que essa conversão não garante necessariamente um aumento no valor do benefício, especialmente após as mudanças trazidas pela Reforma da Previdência.

Em termos financeiros, enquanto o auxílio doença corresponde a 91% da média dos salários de contribuição, a aposentadoria por invalidez baseia-se em 60% dessa média, podendo chegar a 100% apenas em casos relacionados a acidentes de trabalho ou doenças profissionais. Portanto, é crucial realizar uma análise cuidadosa antes de optar pela conversão, considerando o possível impacto na renda do beneficiário.

Como proceder com a conversão

Para efetuar a conversão, geralmente é necessário um processo judicial, onde um perito avaliará a condição do segurado. Este processo não apenas examina a capacidade laboral do indivíduo, mas também considera aspectos sociais relevantes à sua situação.

A escolha entre manter o auxílio doença ou buscar a conversão para aposentadoria por invalidez é significativa e deve ser informada por uma compreensão clara dos benefícios e limitações de cada opção. Em última análise, a decisão deve visar a maximização do bem-estar e da segurança financeira do segurado, assegurando que os recursos disponíveis sejam utilizados da maneira mais eficaz possível para apoiar aqueles que se encontram incapazes de trabalhar.

Não deixe de conferir: Aviso: Serasa emite aviso para quem dívidas menores de R$ 20 mil