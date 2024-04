O Telegram, amplamente reconhecido por sua popularidade no Brasil, introduz uma inovação significativa com o lançamento do Telegram Business, marcando uma nova fase na interação entre empresas e clientes através da plataforma.

Esta atualização representa um avanço importante, trazendo uma série de funcionalidades projetadas para transformar a maneira como as empresas se comunicam com seu público.

Por que o Telegram está melhor que o WhatsApp Veja as novidades | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Telegram se torna melhor que o WhatsApp para muitos

A nova funcionalidade Telegram Business permite a conversão de contas pessoais do Telegram em contas comerciais. Inspirado no WhatsApp Business da Meta, esse recurso visa fortalecer a posição do Telegram no competitivo mercado de mensageria, oferecendo às empresas uma ferramenta robusta para engajar e atender aos seus clientes com maior eficiência.

Principais características do Telegram Business

O Telegram Business disponibiliza uma gama de recursos voltados para otimizar o atendimento ao cliente e a apresentação da empresa na plataforma:

Horário de Atendimento e Localização : Empresas podem exibir informações sobre horários de funcionamento e localização geográfica, facilitando o acesso dos clientes às suas informações de contato e operacionais.

: Empresas podem exibir informações sobre horários de funcionamento e localização geográfica, facilitando o acesso dos clientes às suas informações de contato e operacionais. Personalização da Página Inicial de Conversas : A possibilidade de customizar a tela inicial das conversas permite às empresas destacar informações relevantes, produtos, serviços ou mensagens de boas-vindas através de textos e stickers personalizados.

: A possibilidade de customizar a tela inicial das conversas permite às empresas destacar informações relevantes, produtos, serviços ou mensagens de boas-vindas através de textos e stickers personalizados. Respostas Rápidas e Mensagem de Saudação Automática : As respostas rápidas oferecem um meio eficiente para lidar com perguntas frequentes, enquanto a mensagem de saudação automática assegura um primeiro contato amigável e informativo com os novos usuários.

: As respostas rápidas oferecem um meio eficiente para lidar com perguntas frequentes, enquanto a mensagem de saudação automática assegura um primeiro contato amigável e informativo com os novos usuários. Links para Conversas Diretas e Integração com Bots: Facilitam a interação imediata com a empresa, seja para realizar uma reserva ou acompanhar um pedido, e a integração com bots permite a automação de respostas e serviços, aumentando a eficiência do atendimento.

Transformação Digital no Atendimento Empresarial

Com a implementação do Telegram Business, o Telegram reafirma seu compromisso em oferecer soluções que atendem às necessidades contemporâneas de comunicação empresarial. Esta atualização elimina a barreira técnica anteriormente necessária para a criação de bots e miniaplicativos, democratizando o acesso a recursos avançados de atendimento ao cliente para uma ampla gama de usuários, independente de seu conhecimento em programação.

O lançamento do Telegram Business simboliza um marco importante no ecossistema de aplicativos de mensagens, proporcionando às empresas no Brasil uma plataforma poderosa para aprimorar a comunicação com os clientes.

Com recursos semelhantes aos do seu principal concorrente, mas com a adição de funcionalidades exclusivas, o Telegram se posiciona como uma escolha atrativa para empresas que buscam inovar no atendimento e na interação com o público. A combinação de facilidade de uso, personalização e automação abre novas possibilidades para o uso comercial do Telegram, prometendo transformar a experiência de empresas e consumidores na plataforma.

