Novo faturamento de MEI cai como BOMBA em 2024

Uma notícia que está causando grande expectativa entre os microempreendedores individuais (MEIs) por todo o Brasil diz respeito à significativa mudança que está por vir: o aumento do limite de faturamento anual.

Em 2024, o teto de faturamento para os MEIs está previsto para saltar de R$ 81 mil para incríveis R$ 130 mil, de acordo com o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 108/2021.

O Que Muda no faturamento de MEI?

Esta alteração não é apenas uma notícia, é uma verdadeira revolução para os pequenos empresários. Com o novo teto, o MEI poderá expandir suas operações e aumentar seus lucros sem o medo de perder os benefícios da categoria.

Além disso, a possibilidade de contratar até dois funcionários – um avanço em relação ao limite atual de apenas um empregado – abrirá novos horizontes para a gestão e crescimento dos negócios.

As boas novas não se limitam aos microempreendedores individuais. O PLP nº 108/2021 também propõe aumentos significativos nos limites de faturamento para Microempresas (ME), que poderão faturar até R$ 868,4 mil, e para Empresas de Pequeno Porte (EPP), com um novo limite de R$ 8,6 milhões.

Essa mudança promete trazer mais segurança e flexibilidade para empresários planejarem o crescimento de suas empresas sem a ameaça constante do desenquadramento.

Um Caminho para a Mudança

Ainda que promissor, o caminho até a implementação das novas regras requer etapas importantes: a aprovação na Câmara dos Deputados seguida pela sanção presidencial.

O otimismo é grande, e a comunidade empresarial está atenta às atualizações, ansiosa pelo que essas mudanças poderão significar para o futuro dos pequenos negócios no Brasil.

Criado para facilitar a formalização de negócios de pequeno porte, o MEI representa uma categoria jurídica essencial para o empreendedorismo no país. Oferecendo condições simplificadas e uma carga tributária reduzida, a categoria tem sido a porta de entrada para muitos empreendedores no mercado formal.

Com essa ampliação do teto de faturamento, o governo sinaliza um forte apoio ao desenvolvimento econômico e ao empreendedorismo, reconhecendo a importância dos pequenos negócios na economia do país. A medida é vista como um estímulo para que mais pessoas possam empreender, gerar empregos e contribuir de forma significativa para a economia.

Como se tornar MEI?

Tornar-se um Microempreendedor Individual (MEI) é um processo simples e acessível, pensado para encorajar a formalização de pequenos negócios e autônomos no Brasil. O primeiro passo é verificar se a sua atividade econômica está entre as permitidas para a categoria MEI, que abrange uma vasta gama de serviços, comércio e pequenas indústrias.

Em seguida, é necessário que o faturamento anual do negócio não ultrapasse o limite estabelecido pela legislação, que, como mencionado, está previsto para aumentar em 2024. A inscrição é feita de forma gratuita pelo Portal do Empreendedor, no qual o futuro MEI preenche um formulário com seus dados pessoais, define o nome da empresa e informa a atividade econômica que irá desempenhar.

Após o cadastro, o MEI obtém imediatamente o seu CNPJ, além de estar automaticamente inscrito na Junta Comercial sem necessidade de pagar taxas para esse registro.

Além disso, o empreendedor passa a ter direitos e benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade, mediante o pagamento mensal de um valor fixo que varia de acordo com a atividade exercida. Este valor é destinado à cobertura de impostos como ISS (para serviços), ICMS (para comércio e indústria) e a contribuição para a Seguridade Social.

O processo de tornar-se MEI representa uma grande oportunidade para os pequenos empreendedores de formalizar seus negócios de maneira simplificada, ganhando acesso a benefícios e contribuindo para o desenvolvimento econômico do país.

