Os microempreendedores individuais (MEIs) encontram no cartão de crédito uma ferramenta valiosa para o investimento em seus negócios, sem comprometer as finanças mensais da empresa. Além de possibilitar o parcelamento de compras, o cartão de crédito oferece benefícios específicos que podem auxiliar significativamente na expansão das atividades empresariais.

A disponibilidade de várias opções de cartões no mercado torna essencial uma análise criteriosa para escolher o produto mais adequado às necessidades de cada MEI.

Os 5 melhores cartões de crédito para MEI; veja quais são | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Vantagens do uso do cartão de crédito pelo MEI

Utilizar um cartão de crédito voltado para o público jurídico traz diversas vantagens, como acesso a programas de fidelidade, facilidades de pagamento e gestão financeira simplificada através de aplicativos específicos. Essas ferramentas proporcionam não apenas uma melhor organização das despesas, mas também oportunidades de economia e investimento em áreas cruciais para o crescimento do negócio.

Você não pode perder: Empresas para trabalhar como entregador e conseguir renda extra

Santander Negócios & Empresas

Este cartão oferece o programa Esfera, que permite acumular pontos, além de possibilitar saques em crédito e o uso de maquininhas de pagamento. Através do aplicativo Santander Empresas, os usuários têm uma gestão simplificada e flexível dos seus gastos.

Cartão PJ Banco Cora

Representando os bancos digitais, o Banco Cora traz para o mercado um cartão sem anuidade, com limite personalizado e benefícios do Visa Classic. O controle dos gastos pode ser feito integralmente pelo aplicativo, agregando praticidade para o empreendedor.

Inter PJ

O Banco Inter se destaca pela isenção de taxa mensal e por oferecer um limite de crédito personalizável. A fintech também disponibiliza a maquininha Granito, além de seguros e empréstimos com condições favoráveis para os empresários.

Bradesco Empresarial Elo

Com flexibilidade de pagamento e um limite ajustável às necessidades do negócio, este cartão também permite o controle dos gastos por meio do aplicativo Bradesco. O programa de pontos Elo é um diferencial para os que buscam benefícios em viagens de negócios.

Cartão Zippi MEI

Focado nos microempreendedores, o cartão da Zippi apresenta um modelo de fatura semanal que facilita o acompanhamento das despesas e gestão financeira do negócio. A gestão dos gastos é realizada pelo aplicativo da fintech, proporcionando uma visão clara da saúde financeira da empresa.

A escolha do cartão de crédito certo pode ser um divisor de águas para o microempreendedor individual, oferecendo não só facilidades de gestão financeira, mas também contribuindo para o crescimento sustentável do negócio.

Avaliar as opções disponíveis, considerando os benefícios específicos e as condições de uso, é essencial para maximizar os resultados positivos dessa ferramenta estratégica. Em um mercado cada vez mais competitivo, os cartões de crédito para MEIs representam mais do que um meio de pagamento: são aliados na busca por inovação e desenvolvimento empresarial.

Você não pode perder: Seu CPF está na lista do BB para receber mais de R$ 798,00? Consulte