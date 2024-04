Novo PENTE-FINO de abril no Bolsa Família chega de surpresa; quem vai perder?

Com a inovação batendo à porta do Bolsa Família, muitos beneficiários estão se perguntando: “O que muda para mim?”. Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou um movimento audacioso para aprimorar a fiscalização do programa, utilizando inteligência artificial para detectar inconsistências.

Mas, o que isso realmente significa para os atuais beneficiários? Quem está em risco de ser cortado do programa?

Bolsa Família sob análise: Entenda quem pode perder o benefício com a chegada da inteligência artificial e como se manter elegível. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Novo PENTE-FINO de abril no Bolsa Família

A chegada da inteligência artificial ao Bolsa Família representa uma revolução na forma como o governo monitora e gere os benefícios.

Com o objetivo de alcançar 100% de eficiência na fiscalização, essa tecnologia promete identificar beneficiários que não atendem aos critérios exigidos, garantindo que o auxílio chegue a quem realmente precisa.

Essa iniciativa, alinhada ao Plano de Ação de 2024, busca combater fraudes e aprimorar o cruzamento de dados, sem criminalizar a pobreza.

Quem Está Sob a Lupa?

O ministro Wellington Dias apontou que cerca de 2% das famílias beneficiadas não se enquadram nos critérios de elegibilidade do programa. Isso significa que, dos 21 milhões de beneficiários, aproximadamente 420 mil famílias podem ver seus benefícios revisados.

Portanto, é crucial entender os critérios de elegibilidade e assegurar que suas informações estejam atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico).

Elegibilidade e Condições: O Que Você Precisa Saber

Para continuar a receber o Bolsa Família, é necessário que sua renda familiar per capita seja de até R$ 218 mensais e que suas informações no CadÚnico estejam atualizadas nos últimos dois anos.

Além disso, o programa exige o cumprimento de condicionalidades relacionadas à saúde e educação, como o acompanhamento pré-natal, a vacinação de crianças e jovens e a frequência escolar mínima.

Calendário de Pagamentos de Abril: Fique Atento!

Os pagamentos do Bolsa Família em abril seguem o calendário baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Com datas estendendo-se de 17 a 30 de abril, é importante saber quando seu benefício estará disponível e lembrar que a movimentação dos valores pode ser feita através do aplicativo Caixa Tem.

Confira abaixo o calendário completo baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

NIS final 1: 17 de abril

17 de abril NIS final 2: 18 de abril

18 de abril NIS final 3: 19 de abril

19 de abril NIS final 4: 22 de abril

22 de abril NIS final 5: 23 de abril

23 de abril NIS final 6: 24 de abril

24 de abril NIS final 7: 25 de abril

25 de abril NIS final 8: 26 de abril

26 de abril NIS final 9: 29 de abril

29 de abril NIS final 0: 30 de abril

Benefícios Adicionais: Mais do que Apenas um Auxílio

O programa Bolsa Família oferece uma série de benefícios adicionais, desde o Auxílio Gás até parcelas extras para gestantes, jovens e famílias com crianças de zero a sete anos. Esses complementos são essenciais para assegurar que as famílias não apenas sobrevivam, mas tenham condições de buscar um futuro melhor.

Este novo pente-fino é um chamado à ação para todos os beneficiários: é o momento de verificar suas informações e certificar-se de que estão em conformidade com os critérios do programa. A inteligência artificial promete tornar a fiscalização mais eficaz, mas também traz uma oportunidade para que o Bolsa Família seja ainda mais justo e direcionado.

