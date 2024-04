Quantas transações de Pix você é obrigado a declarar para a Receita Federal?

Desde a introdução do Pix pelo Banco Central em 2020, essa modalidade de pagamento instantâneo rapidamente se tornou uma das preferidas dos brasileiros, movimentando impressionantes R$ 17,2 trilhões em mais de 41,9 bilhões de transações somente em 2022.

Com a chegada da temporada de declaração do Imposto de Renda (IRPF), muitos contribuintes se deparam com a dúvida: é necessário declarar todas as transações feitas via Pix à Receita Federal?

Entenda quais transações de Pix precisam ser declaradas à Receita Federal no IRPF 2024 e como organizar seus comprovantes. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

O Que a Receita Federal Diz

A Receita Federal esclarece que não há necessidade de reportar cada transação Pix individualmente na declaração do Imposto de Renda.

Contudo, é fundamental que o contribuinte justifique os rendimentos tributáveis, como salários e aposentadorias, bem como as despesas dedutíveis, incluindo gastos com educação e saúde, e operações de compra ou venda de bens.

Para tanto, é imprescindível manter a organização dos comprovantes dessas movimentações, seja através de notas fiscais, recibos ou extratos bancários, para validação dessas informações junto à Receita.

Gastos que Devem Ser Informados

No que tange aos gastos cotidianos, como as despesas em supermercado, não há obrigatoriedade de incluí-los na declaração, independentemente da forma de pagamento utilizada.

Porém, os valores disponíveis nas contas-corrente e poupança no último dia do ano anterior, 31 de dezembro de 2023, devem ser declarados. Além disso, caso o contribuinte deseje deduzir despesas com educação, saúde e pensão alimentícia, a apresentação dos respectivos comprovantes torna-se essencial.

A Importância dos Comprovantes

A apresentação de comprovantes durante a declaração do IRPF é crucial para evitar discrepâncias que possam levar o contribuinte à malha fina. A Receita Federal realiza um meticuloso cruzamento de dados entre quem declara e quem recebe, buscando assegurar a precisão das informações fornecidas.

Na eventualidade de divergências, o contribuinte poderá ser convocado para justificar os valores declarados, o que pode reter sua declaração e, consequentemente, a restituição do IRPF, até que a situação seja regularizada.

Saiba como realizar a sua declaração para a Receita

Realizar a declaração do Imposto de Renda para a Receita Federal é uma tarefa anual essencial para a maioria dos contribuintes brasileiros.

Para garantir um processo tranquilo e eficiente, é importante começar reunindo todos os documentos necessários, incluindo comprovantes de rendimentos, como contracheques e informes de rendimentos fornecidos por instituições financeiras, além de documentos que comprovem despesas dedutíveis, tais como notas fiscais de serviços de saúde e comprovantes de despesas educacionais.

Uma dica valiosa é utilizar o programa ou aplicativo oficial da Receita Federal para preencher a declaração; este software é atualizado anualmente e disponibilizado gratuitamente no site da Receita. Ele guia o contribuinte por todas as etapas, desde a inserção de informações pessoais até a declaração de bens e direitos, simplificando o processo e minimizando a possibilidade de erros.

