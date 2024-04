Tem CadÚnico? Desconto na energia elétrica vem aí

A busca por medidas que aliviem o peso das contas no final do mês é constante entre as famílias brasileiras, especialmente aquelas de baixa renda.

Neste cenário, uma novidade promete trazer um alívio significativo: o governo federal autorizou um desconto de 100% na conta de energia elétrica para famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único), beneficiando consumidores residenciais em todo o país através do programa Tarifa Social.

Desconto na energia elétrica: Uma Iniciativa de Impacto

Essa medida, regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tem o potencial de beneficiar cerca de 24,9 milhões de pessoas, tornando a energia mais acessível para quase 8 milhões de famílias que ainda não aproveitam esse benefício.

O desconto de 100% nas faturas de energia é uma resposta às crescentes preocupações com o custo de vida, proporcionando um alívio direto aos bolsos dos mais necessitados.

Critérios de Elegibilidade: Quem Tem Direito?

Para aproveitar essa vantagem, é essencial estar dentro dos critérios definidos pelo programa. São elegíveis ao Programa Tarifa Social:

Famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico , com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo nacional;

, com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo nacional; Famílias com renda de até três salários mínimos que possuam um membro necessitando do uso contínuo de aparelhos elétricos vitais;

Famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), incluindo idosos e pessoas com deficiência, além de comunidades quilombolas e indígenas.

Passo a Passo para Solicitar o Benefício

Se o desconto não for aplicado automaticamente, as famílias elegíveis devem se dirigir à unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próxima de sua residência para solicitar a inclusão no programa.

Essa ação assegura que o benefício da Tarifa Social seja estendido a todos que têm direito, garantindo que a redução na fatura de energia elétrica seja efetivamente aplicada.

Em tempos de ajustes econômicos, a iniciativa do desconto de 100% na conta de luz surge como um importante suporte às famílias de baixa renda, reafirmando o compromisso do governo em promover o bem-estar social.

Essa medida não apenas facilita o acesso a um serviço essencial como a energia elétrica, mas também contribui para a inclusão social de milhões de brasileiros. Portanto, se você está no CadÚnico e se enquadra nos critérios, não deixe de verificar seu direito ao benefício e dar esse importante passo em direção a um alívio financeiro mensal.

Demais benefícios para auxiliar com as contas de casa

Além do desconto na conta de energia elétrica oferecido pelo Programa Tarifa Social, existem diversos outros benefícios e programas governamentais projetados para auxiliar as famílias de baixa renda com as despesas domésticas.

Entre eles, o Programa Bolsa Família, que fornece apoio financeiro direto às famílias, ajudando a cobrir custos com alimentação, saúde e educação, é uma das iniciativas mais conhecidas. Outra importante medida é o Auxílio Gás, destinado a subsidiar a compra de botijões de gás de cozinha, fundamental para a preparação de refeições diárias em muitos lares brasileiros.

Estes programas são complementares e visam garantir que as necessidades básicas das famílias mais vulneráveis sejam atendidas, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida.

