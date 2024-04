O Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), confirmou a liberação de uma nova rodada de pagamentos do Auxílio Gás em abril, beneficiando cidadãos inscritos no Bolsa Família.

Este anúncio é especialmente relevante para as famílias de baixa renda que dependem deste auxílio para adquirir botijões de gás de 13kg.

Comunicado novo bônus de R$ 102 confirmado para abril no Bolsa Família | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Critérios de elegibilidade para o Auxílio Gás

Para ser elegível ao Auxílio Gás, as famílias devem cumprir com os critérios estabelecidos pelo MDS:

A renda familiar mensal per capita não deve exceder R$ 706.

Ter um membro beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Ter um membro que tenha sido vítima de violência doméstica.

As famílias com maior número de integrantes possuem prioridade no recebimento do auxílio, considerando a limitação de recursos disponíveis.

Não deixe de conferir: Ímã de geladeira está roubando sua conta de luz; entenda

Detalhes e funcionamento do Auxílio Gás

Os pagamentos do Auxílio Gás são realizados a cada dois meses, seguindo o calendário do Bolsa Família. O valor do benefício, que foi de R$ 102 na última distribuição, é calculado com base no preço médio nacional do botijão de gás de 13kg. A próxima rodada de pagamentos está prevista para abril, após a pausa habitual em março.

Cronograma de pagamento e consulta de elegibilidade

Os beneficiários do Auxílio Gás recebem o pagamento junto ao Bolsa Família, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Para consultar a elegibilidade ao benefício, os cidadãos podem utilizar o aplicativo do Bolsa Família ou do Caixa Tem, além de contar com o suporte de canais de atendimento como a Central Caixa Econômica Federal e o Caixa Cidadão.

O programa busca não apenas facilitar o acesso ao gás de cozinha para famílias de baixa renda, mas também promover uma maior estabilidade financeira para esses núcleos familiares. Através dessas iniciativas, o governo visa assegurar que as necessidades básicas sejam atendidas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida desses cidadãos.

Como acelerar a entrada no Auxílio Gás?

Para acelerar a entrada no Auxílio Gás, é fundamental que os interessados garantam que seus dados estejam atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Certificar-se de que todas as informações estão corretas e atualizadas é o primeiro passo crucial, pois o programa utiliza esses dados para determinar a elegibilidade.

As famílias devem verificar sua renda familiar per capita, assegurando que esta se enquadre nos critérios de elegibilidade do programa. Em caso de alterações significativas na composição familiar ou na situação financeira, é importante atualizar esses dados o mais rápido possível.

Outro aspecto importante é a manutenção de documentação relevante em dia, como identidades e comprovantes de renda, facilitando o processo de verificação pelo governo. Manter um contato regular com os canais de atendimento disponibilizados pelo programa pode oferecer informações valiosas sobre o status da inscrição e possíveis pendências a serem resolvidas.

Em suma, a proatividade na manutenção e atualização do CadÚnico, bem como um acompanhamento atento do processo e dos critérios do programa, são essenciais para acelerar a entrada no Auxílio Gás.

Não deixe de conferir: Aviso: contas de luz e de farmácia ficarão mais caras no Brasil