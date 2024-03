Como desbloquear FGTS travado por empréstimo?

Fazer um empréstimo utilizando o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia pode parecer uma solução rápida para problemas financeiros imediatos. No entanto, essa decisão pode limitar o acesso ao saque-aniversário, um benefício que permite retiradas anuais de uma parte do saldo do fundo.

Especialistas em finanças, como Vinícius Cardoso, esclarecem que ao antecipar o saque-aniversário através de empréstimos, o trabalhador aceita o bloqueio de parte de seu saldo no FGTS, comprometendo futuras retiradas.

Entenda o impacto de empréstimos no saque-aniversário do FGTS e como quitar sua dívida para liberar o fundo. Dicas valiosas para planejamento financeiro. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Entenda o Bloqueio do FGTS travado por empréstimo

O mecanismo do empréstimo com garantia no saque-aniversário funciona de maneira simples: o banco antecipa o valor desejado pelo trabalhador, que em troca, autoriza o bloqueio do saldo em seu FGTS equivalente ao valor do empréstimo.

Esse bloqueio serve como uma garantia para a instituição financeira, assegurando que o valor emprestado será recuperado através dos saques anuais do FGTS.

Quando um trabalhador opta pelo saque-aniversário e, posteriormente, contrata um empréstimo com essa garantia, ele automaticamente restringe seu acesso aos saques anuais até que o empréstimo seja totalmente quitado.

Isso significa que, enquanto houver saldo devedor junto ao banco, os valores anuais do saque-aniversário serão utilizados para abater a dívida.

Como Recuperar o Acesso ao Saque-Aniversário

A regra é clara: para desbloquear o FGTS e voltar a ter direito ao saque-aniversário, é necessário liquidar o empréstimo.

Após a quitação, o trabalhador pode solicitar a reativação de seu direito ao saque-aniversário junto à instituição financeira e ao FGTS, restabelecendo assim o acesso aos seus fundos para saques futuros.

Antes de optar pelo empréstimo antecipado do FGTS, é crucial avaliar a necessidade real desse recurso e as implicações de longo prazo para o planejamento financeiro.

Se você já fez o empréstimo e deseja acessar o saque-aniversário, converse com seu banco para entender as condições de quitação antecipada ou renegociação do débito. Lembre-se, o saque-aniversário oferece um alívio financeiro anual que pode ser crucial em momentos de necessidade.

O saque-aniversário é uma opção valiosa para aqueles que buscam um complemento na renda anual, mas requer atenção e planejamento, especialmente para quem tem ou considera um empréstimo com garantia no FGTS.

Entenda o saque-aniversário

O saque-aniversário é uma modalidade de retirada do FGTS que permite ao trabalhador acessar uma parte do saldo de sua conta uma vez por ano, no mês de seu aniversário.

Esta opção foi introduzida como uma alternativa ao saque-rescisão, com o intuito de oferecer ao cidadão uma oportunidade adicional de usar os recursos do fundo para suas necessidades pessoais, investimentos ou para enfrentar momentos de aperto financeiro.

Ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador concorda em abrir mão do direito de sacar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, mantendo, contudo, o direito à multa de 40% sobre o total depositado pela empresa ao longo do contrato de trabalho.

