Pessoas mais pobres podem comemorar união da Caixa com Correios

A Caixa Econômica Federal e os Correios anunciaram recentemente uma parceria destinada a simplificar a vida de milhares de brasileiros em situação de vulnerabilidade social.

Com essa iniciativa, as agências da Caixa passarão a funcionar como pontos de coleta dos Correios, enquanto as agências postais dos Correios atuarão como correspondentes da Caixa.

Entenda a parceria da Caixa com os Correios

Essa medida permitirá que os cidadãos tenham acesso a diversos serviços prestados pela Caixa em unidades dos Correios, tais como pagamento do PIS, FGTS, Seguro-Desemprego e benefícios do INSS.

Em contrapartida, as casas lotéricas poderão oferecer a possibilidade de postagem ou retirada de encomendas.

Segundo o presidente da Caixa, Carlos Vieira, já existem 500 unidades entre as 13 mil correspondentes Caixa que estão funcionando como pontos de coleta dos Correios.

A expectativa é que todas as agências dos Correios passem a atender clientes da Caixa até o final do ano, ampliando assim a assistência oferecida pelo Governo população beneficiária dos programas sociais.

População contará com atendimento virtual e presencial

Além da integração dos serviços da Caixa e dos Correios em alguns pontos físicos, a Caixa também está oferecendo a opção de atendimento virtual ou presencial.

Os clientes da Caixa poderão ser atendidos por videoconferência para uma série de serviços, como desbloqueio de senhas, orientações sobre abonos salariais e consulta de benefícios sociais.

Este serviço já está em funcionamento na unidade dos Correios em Peixe-Boi, no norte do Pará, desde 12 de março.

Com essa decisão, a prestação de serviços será ampliada para outras unidades dos Correios em todo o país.

Isso proporcionará uma maior abrangência das duas empresas com custos reduzidos, já que serão utilizadas as estruturas físicas já existentes.

No entanto, ainda não foram divulgadas quais serão as unidades dos Correios e lotéricas que passarão por essas mudanças.

O que fazem os Correios atualmente?

Atualmente, os Correios do Brasil mantêm uma extensa rede de agências para atendimento ao cliente em todo o país. Abaixo, listamos suas principais atividades:

Entrega de correspondência e encomendas : Responsáveis pela distribuição de cartas, documentos, cartões postais, pacotes e mercadorias em todo o território nacional.

: Responsáveis pela distribuição de cartas, documentos, cartões postais, pacotes e mercadorias em todo o território nacional. Serviços logísticos : Prestam serviços de transporte e distribuição de mercadorias, contribuindo para a movimentação de produtos entre diferentes regiões do país.

: Prestam serviços de transporte e distribuição de mercadorias, contribuindo para a movimentação de produtos entre diferentes regiões do país. Serviços financeiros : Oferecem opções como contas de poupança, transferências de dinheiro, pagamento de contas e recarga de celular.

: Oferecem opções como contas de poupança, transferências de dinheiro, pagamento de contas e recarga de celular. Atendimento ao cliente: Mantêm uma rede extensa de agências e postos de atendimento para auxiliar os clientes com envios, recebimentos, serviços financeiros e informações sobre os serviços disponíveis.

