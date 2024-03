Caixa abre rodada de Pix e pagará R$ 941 ou mais

Você já pensou na possibilidade de ter um dinheirinho extra caindo diretamente na sua conta, praticamente do nada? Parece um sonho, mas para muitos trabalhadores brasileiros, isso está se tornando realidade com o pagamento do abono salarial PIS/PASEP pela Caixa Econômica Federal.

Imagina só, valores que podem chegar a R$ 941 ou mais estão sendo disponibilizados via PIX. Vamos entender melhor como você pode aproveitar essa oportunidade?

Saiba tudo sobre o abono salarial PIS/PASEP e como você pode receber valores de até R$ 941 via PIX.

O que é o Abono Salarial PIS/PASEP?

Antes de mais nada, é importante saber o que é esse abono salarial e quem tem direito a ele. O PIS/PASEP é um benefício pago anualmente pelo governo aos trabalhadores que se enquadram em determinados critérios.

Em outras palavras, é uma forma de recompensar o esforço daqueles que contribuíram para a economia do país ao longo do ano. E o melhor de tudo é que, em 2024, os pagamentos estão variando entre R$ 117 e R$ 1.412, dependendo dos meses trabalhados em 2022.

Quem Tem Direito?

Para estar elegível a receber esse dinheiro extra, você precisa:

Estar cadastrado no PIS/PASEP ou CNIS há pelo menos cinco anos ;

; Ter trabalhado de carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base 2022;

no ano-base 2022; Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês;

por mês; Ter seus dados corretamente informados pelo empregador na RAIS ou eSocial.

Como Receber?

Agora, a parte que mais interessa: como colocar as mãos nesse dinheiro? O processo é mais simples do que parece. Os trabalhadores da iniciativa privada podem verificar sua elegibilidade e consultar o valor do abono através da Carteira de Trabalho Digital ou dos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Já os servidores públicos devem utilizar os canais do Banco do Brasil.

Calendário de Pagamento

Não esqueça de conferir o calendário de pagamento do PIS/PASEP para 2024. Ele é organizado de acordo com o mês de aniversário, começando em fevereiro e indo até dezembro. Portanto, fique de olho na data certa para não perder essa oportunidade!

Confira abaixo para saber quando você poderá receber seu abono salarial via PIX:

Janeiro : Recebem a partir de 15/02/2024 até 27 de dezembro de 2024

: Recebem a partir de 15/02/2024 até 27 de dezembro de 2024 Fevereiro : Recebem a partir de 15/03/2024 até 27 de dezembro de 2024

: Recebem a partir de 15/03/2024 até 27 de dezembro de 2024 Março : Recebem a partir de 15/04/2024 até 27 de dezembro de 2024

: Recebem a partir de 15/04/2024 até 27 de dezembro de 2024 Abril : Recebem a partir de 15/04/2024 até 27 de dezembro de 2024

: Recebem a partir de 15/04/2024 até 27 de dezembro de 2024 Maio : Recebem a partir de 15/05/2024 até 27 de dezembro de 2024

: Recebem a partir de 15/05/2024 até 27 de dezembro de 2024 Junho : Recebem a partir de 15/05/2024 até 27 de dezembro de 2024

: Recebem a partir de 15/05/2024 até 27 de dezembro de 2024 Julho : Recebem a partir de 17/06/2024 até 27 de dezembro de 2024

: Recebem a partir de 17/06/2024 até 27 de dezembro de 2024 Agosto : Recebem a partir de 17/06/2024 até 27 de dezembro de 2024

: Recebem a partir de 17/06/2024 até 27 de dezembro de 2024 Setembro : Recebem a partir de 15/07/2024 até 27 de dezembro de 2024

: Recebem a partir de 15/07/2024 até 27 de dezembro de 2024 Outubro : Recebem a partir de 15/07/2024 até 27 de dezembro de 2024

: Recebem a partir de 15/07/2024 até 27 de dezembro de 2024 Novembro : Recebem a partir de 15/08/2024 até 27 de dezembro de 2024

: Recebem a partir de 15/08/2024 até 27 de dezembro de 2024 Dezembro: Recebem a partir de 15/08/2024 até 27 de dezembro de 2024

Lembre-se de verificar sua elegibilidade e o valor específico que você tem direito, conforme os meses trabalhados no ano-base 2022.

Passo a Passo para a Consulta

Para os trabalhadores do setor privado, basta atualizar e acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital com seu CPF e a senha do portal Gov.br. Na seção “Benefícios”, você encontrará a opção “Abono Salarial”, onde poderá verificar sua elegibilidade e o valor a ser recebido.

Esse abono salarial pode ser o empurrão que você precisava para realizar aquele projeto pessoal, investir em algo importante ou simplesmente para dar uma aliviada no orçamento. Portanto, se você tem direito, não deixe de verificar e fazer a sua solicitação. É uma oportunidade de ouro!

