Só quem tem cartão Nubank usa estes 4 benefícios

O Cartão de Crédito Nubank tornou-se um dos mais cobiçados no Brasil devido aos benefícios e facilidades oferecidos pela fintech.

Além das condições simplificadas e atendimento personalizado, a plataforma disponibiliza uma gama de vantagens exclusivas para seus clientes.

Todavia, muitos usuários deixam de aproveitar quatro benefícios incríveis, oferecidos a todos, que poderiam melhorar sua experiência com o famoso “roxinho”.

Desvende os benefícios pouco explorados do Cartão Nubank: cashback no Shopping Nu, parcelamento no iFood e vantagens do Mastercard Surpreenda. Otimize sua experiência financeira hoje! (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Só quem tem cartão Nubank pode aproveitar estes 4 benefícios

Para aproveitar ao máximo o Cartão Nubank, é essencial estar ciente dos benefícios oferecidos pela fintech. Essas vantagens podem fazer toda a diferença na hora das compras e no uso cotidiano do cartão.

Aproveite e confira: Por que o cartão do Nubank foi cancelado? Veja o que fazer

1. Cashback no Shopping Nu

Uma das vantagens mais interessantes do Cartão Nubank é o cashback oferecido no Shopping Nu. Ao realizar compras através desta plataforma, os clientes recebem de volta parte do valor gasto.

Essa devolução pode ocorrer em forma de descontos futuros ou até mesmo como dinheiro depositado na conta.

A longo prazo, o cashback pode representar uma economia considerável para os milhares de usuários do cartão.

2. Parcelamento no iFood

Outro benefício exclusivo oferecido pelo Nubank é o parcelamento de compras no iFood.

Graças à parceria entre as empresas, os clientes do roxinho podem parcelar seus pedidos na plataforma de entrega de alimentos.

Basta selecionar a opção “Nupay” no momento do pagamento para parcelar as compras em até 24 vezes. Essa possibilidade de parcelamento pode facilitar o acesso à alimentação de qualidade para muitos consumidores.

3. Mastercard Surpreenda

Por ser emitido com bandeira Mastercard, o Cartão Nubank permite que seus usuários participem do programa de benefícios Mastercard Surpreenda.

Através deste programa, é possível obter descontos exclusivos em lojas parceiras, além de acessar promoções especiais, como a famosa “Dois em um”.

Nesta promoção, os clientes têm a oportunidade de comprar dois produtos pelo preço de um, gerando economia imediata.

Além disso, o programa oferece condições especiais em diversas lojas populares, como Netshoes, Decolar e Natura.

4. Cartão de crédito virtual

Com o aumento das compras online e a preocupação com a segurança dos dados, o Nubank disponibiliza aos seus clientes o Cartão de Crédito Virtual.

Esta ferramenta permite gerar números de cartão virtuais independentes do cartão físico principal. Com isso, os usuários podem realizar compras online de forma mais segura, além de poder adicionar o cartão às carteiras digitais para tornar as transações ainda mais práticas e seguras.

Em resumo, os benefícios exclusivos oferecidos pelo Cartão Nubank são um diferencial significativo para os clientes da fintech.

Desde o cashback no Shopping Nu até o parcelamento no iFood e os descontos do Mastercard Surpreenda, essas vantagens podem proporcionar uma experiência financeira mais completa e satisfatória para os usuários do “roxinho”.

Portanto, é importante que os clientes estejam cientes dessas vantagens e as utilizem para aproveitar ao máximo o potencial do seu cartão de crédito Nubank.

Saiba mais sobre o Nubank: Destrave R$ 5.000,01 de limite no Nubank: passo a passo