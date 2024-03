Como antecipar R$ 1.136 no Caixa Tem HOJE

No Brasil, milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social recebem um auxílio crucial através do programa Bolsa Família, com pagamentos que podem chegar a até R$ 1.136.

Recentemente, uma notícia significativa reverberou pelo país: o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) confirmou a antecipação do pagamento do Bolsa Família para março de 2024.

Com isso, os montantes disponibilizados podem atingir esse valor através do Caixa Tem. Saiba mais a seguir.

Receba o Bolsa Família antecipadamente pelo Caixa Tem com pagamentos de até R$ 1.136. Descubra os critérios de elegibilidade e como acessar sua poupança social. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Antecipação e reformulação do Bolsa Família

Essa antecipação dos valores, garantidos pelo programa reformulado em março de 2023, reflete um esforço contínuo em combater a vulnerabilidade social no país.

O Bolsa Família 2024 inclui uma série de auxílios menores, que, quando somados, compõem o valor final destinado a cada família.

Um benefício-chave introduzido é o Benefício de Renda de Cidadania, oferecendo R$ 142 por membro familiar.

Acompanhe as novidades sobre o Bolsa Família: Bolsa Família “bombado” paga R$ 900 no Caixa Tem

Como receber o Bolsa Família 2024 antecipado?

Para saber se uma família é elegível para o pagamento antecipado do Bolsa Família, existem algumas etapas a seguir.

Primeiramente, é importante verificar a conta no Aplicativo Caixa Tem, onde os pagamentos são depositados.

Além disso, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é a base para determinar a elegibilidade.

Como verificar o Bolsa Família?

As famílias elegíveis geralmente são aquelas em situação de vulnerabilidade social, com renda per capita de até meio salário mínimo ou renda total de até três salários mínimos.

Verificar regularmente a conta no app Caixa Tem para depósitos indicativos de elegibilidade é fundamental.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) também podem fornecer informações sobre elegibilidade e inscrição no programa.

Critérios para receber o valor máximo no Caixa Tem

O valor máximo de R$ 1.136 pode ser alcançado por famílias com muitos membros, graças ao Benefício de Renda de Cidadania.

Cada membro da família pode receber R$ 142, sem limitação para o número máximo de beneficiários por lar.

Valores complementares podem ser adicionados dependendo de condições específicas dentro do lar, como a presença de crianças, gestantes e nutrizes.

Acesso ao pagamento pelo Caixa Tem

Para acessar o pagamento do Bolsa Família pelo Caixa Tem, é necessário ter o aplicativo instalado em seu dispositivo móvel.

Após o cadastro, os pagamentos são depositados diretamente na conta Poupança Social Digital criada automaticamente para os beneficiários do programa.

Através do aplicativo, é possível visualizar os valores recebidos, realizar transferências, pagamentos de contas e outras operações financeiras.

Enfim, o pagamento antecipado do Bolsa Família via Caixa Tem representa um importante suporte para milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social.

Com uma estrutura reformulada e a introdução de novos benefícios, o programa busca atender às necessidades dos mais necessitados.

Saiba mais sobre o Caixa Tem: PRESENTÃO no Caixa Tem vem em forma de PIX de R$ 540