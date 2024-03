A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) deu início a uma significativa campanha de negociação de dívidas nesta sexta-feira, 15, marcando um esforço coordenado para auxiliar consumidores endividados a encontrar soluções viáveis para suas finanças.

A campanha, que se estende até o dia 15 de abril, é realizada em colaboração com importantes órgãos reguladores e de defesa do consumidor, incluindo o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, além dos Procons de todo o país.

Feirão NACIONAL de quitação das dívidas termina em abril | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Condições e modalidades de negociação

Durante este período, consumidores com dívidas em atraso em diversas modalidades de crédito – como cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, entre outros – terão a oportunidade de renegociar seus débitos. Importante ressaltar que as dívidas elegíveis para a negociação não devem possuir bens dados em garantia ou estar prescritas.

As negociações podem ser conduzidas diretamente com as instituições financeiras, através de seus canais oficiais, ou por meio do portal consumidor.gov.br, uma iniciativa da Senacon. Para acessar o serviço pelo portal, é necessário que o consumidor possua uma conta no Gov.br, com nível Prata ou Ouro, garantindo assim um processo seguro e eficiente.

Canais de atendimento e suporte

Além das negociações diretas, os consumidores podem contar com o suporte do Sistema Nacional de Atendimento ao Consumidor – Proconsumidor, que centraliza pedidos e reclamações recebidos pelos Procons e defensorias públicas em todo o país. Essas entidades desempenham um papel crucial nos procedimentos de notificação, diálogo com as instituições bancárias e efetivação das negociações.

A Febraban enfatiza o comprometimento dos bancos em oferecer condições mais vantajosas aos clientes, visando a redução do endividamento e o alívio da pressão financeira sobre as famílias. Entre as possíveis condições de renegociação, destacam-se a redução de taxas, extensão dos prazos de pagamento e migração para modalidades de crédito com custos inferiores.

Educação financeira e recursos adicionais

Reconhecendo a importância da educação financeira, a campanha também promove o acesso a conteúdos educativos. A iniciativa “Meu Bolso em Dia”, da Febraban, oferece orientações detalhadas sobre a participação na campanha e informações sobre as instituições financeiras envolvidas.

Para auxiliar ainda mais os consumidores na gestão de suas finanças, o sistema Registrato do Banco Central permite a consulta de informações consolidadas sobre empréstimos, contas bancárias, chaves Pix, entre outros dados financeiros. Essa ferramenta representa um recurso valioso para o controle e planejamento financeiro pessoal.

Esta campanha de negociação de dívidas surge como uma oportunidade essencial para indivíduos enfrentando dificuldades financeiras de reorganizarem suas obrigações financeiras e buscarem um novo começo. Com o apoio de entidades reguladoras e a flexibilidade oferecida pelas instituições participantes, espera-se que muitas famílias possam encontrar o alívio financeiro tão necessário neste período.

