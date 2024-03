Pix maior que R$ 189,90 na Caixa será depositado na poupança

A busca pela melhoria da educação no Brasil tem resultado na implementação de programas inovadores voltados para estimular a permanência escolar, especialmente entre jovens de baixa renda.

Um desses programas, em colaboração com a Caixa Econômica Federal, é o “Pé-de-Meia”, focado em prover auxílio financeiro a estudantes do ensino médio público.

Pix de R$ 200 chega à Poupança da Caixa: Saiba como estudantes de baixa renda serão beneficiados com essa novidade. (Foto: Divulgação).

Beneficiários do “Pé-de-Meia” e a poupança da Caixa

Recentemente, o programa Pé-de-Meia recebeu um impulso com a aprovação pela Caixa de uma nova modalidade de conta Poupança.

Essa modalidade permite aos beneficiários realizar saques de até R$ 200 através do PIX, tornando mais acessíveis os recursos disponibilizados pelo governo.

O programa é cuidadosamente desenhado para atender estudantes de baixa renda regularmente matriculados no ensino médio das redes públicas de ensino.

Uma condição especial é dada àqueles já inseridos no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita mensal não excedendo R$ 218,00.

Além disso, esforços são feitos para beneficiar também alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), especialmente aqueles com idades entre 19 e 24 anos.

Para os estudantes que atendem aos critérios do programa, uma poupança especial é criada, na qual são depositados cerca de R$ 200 mensalmente.

Esse montante pode acumular ao longo do período escolar, podendo totalizar até R$ 9.200 até o final do terceiro ano do ensino médio.

Assim, o objetivo é acumular uma quantia que possa auxiliar no próximo passo da jornada educacional: a entrada na universidade.

Calendário de pagamentos e próximos passos

Os pagamentos já tiveram início, organizados de acordo com a data de nascimento dos beneficiados, dividindo-os em 12 grupos distintos.

Os primeiros repasses ocorrerão entre os dias 26 de março e 3 de abril. É importante ressaltar que, para a continuidade do benefício, é necessária uma frequência mínima de 80% nas aulas e aprovação ao final do ano letivo.

Confira o cronograma de pagamento do Pé-de-Meia:

Data de pagamento Mês de nascimento do estudante 26 de março Janeiro e fevereiro 27 de março Março e abril 28 de março Maio e junho 1º de abril Julho e agosto 2 de abril Setembro e outubro 3 de abril Novembro e dezembro

Como sacar o Pé-de-Meia?

Se o estudante contemplado for menor de idade, será necessário que o responsável legal dê o consentimento e autorize o aluno a movimentar a conta para sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem.

Esse consentimento pode ser realizado em uma agência bancária da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem. Caso o aluno tenha 18 anos ou mais, a conta estará automaticamente desbloqueada para utilização do valor recebido.

Por fim, visando um impacto ainda mais significativo na vida acadêmica dos jovens, já se discute a expansão do programa “Pé-de-Meia” para abranger também o nível universitário.

Isso representa o reconhecimento da importância do apoio financeiro e motivacional contínuo aos estudantes, desde o ensino médio até a conclusão da graduação.

