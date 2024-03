Em resposta ao crescente anseio por privacidade e segurança digital, o WhatsApp introduziu uma funcionalidade que promete trazer maior tranquilidade aos seus usuários. Essa atualização, que permite ocultar conversas individuais e em grupo da tela inicial e assegurá-las com um código secreto, estabelece um novo padrão de proteção dentro do aplicativo.

Aprenda a colocar código de segurança nas conversas do WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entendendo a necessidade da atualização

Usuários que compartilham dispositivos móveis com familiares ou estão sujeitos ao risco de exposição de notificações de mensagens sensíveis encontram na nova atualização uma solução eficaz para suas preocupações. Reconhecendo essas situações comuns, o WhatsApp expandiu suas funcionalidades de segurança ao permitir que conversas selecionadas fossem movidas para uma pasta especial, denominada “Conversas protegidas”.

Com a inovação, agora é possível não apenas armazenar conversas nessa pasta protegida mas também aplicar uma senha personalizada e ocultá-las completamente do visor inicial do app.

A funcionalidade inédita aproveita métodos de autenticação já consolidados, como a senha do dispositivo ou mecanismos de biometria (impressão digital e reconhecimento facial), para o acesso às conversas protegidas. A grande novidade, no entanto, reside na possibilidade de definir uma senha distinta para a pasta de conversas trancadas, elevando assim as barreiras de segurança.

Passo a passo de como atualizar o novo recurso

Para os interessados em implementar essa camada adicional de segurança, o processo é intuitivo e acessível a todos os usuários do WhatsApp. Através de passos simples, é possível selecionar conversas específicas para proteção, definir um código secreto único – que pode ser composto por palavras ou emojis – e, posteriormente, ocultar a pasta de conversas protegidas da tela inicial do aplicativo. Esta operação garante que a privacidade das conversas mantenha-se sob rigoroso controle do usuário.

Fique atento a estes detalhes

Após a ativação do recurso, o acesso às conversas ocultas exige a inserção do código secreto na barra de pesquisa do WhatsApp. É fundamental que o usuário esteja atento às instruções fornecidas pelo aplicativo e selecione um código de fácil lembrança, evitando transtornos futuros. A desativação do recurso segue o mesmo procedimento, mas em ordem inversa.

Impacto da atualização pode ser notório

Esta nova funcionalidade não apenas fortalece a sensação de segurança entre os usuários, preocupados com a privacidade de suas comunicações, como também reflete um avanço considerável na abordagem do WhatsApp em relação às demandas por segurança digital.

Ao ocultar automaticamente notificações de mensagens protegidas, o WhatsApp demonstra uma compreensão profunda dos desafios enfrentados por seus usuários no compartilhamento de dispositivos e na gestão de informações sensíveis, solidificando seu compromisso com a evolução contínua de suas medidas de segurança.

