Balenciaga ataca de novo com pulseira de R$ 16 mil que parece durex

No universo da moda, a inovação e a ousadia muitas vezes caminham lado a lado, desafiando as convenções e propondo novas narrativas. Nesse cenário, a Balenciaga se destaca mais uma vez com um lançamento que tem dado o que falar: um bracelete que, à primeira vista, parece um simples rolo de fita adesiva.

Apresentado durante a Paris Fashion Week, este acessório é parte da coleção outono/inverno 2024 da grife e chega ao mercado com o valor estimado em 3 mil euros, aproximadamente R$ 16 mil. Mas, vale ressaltar, essa não é a primeira vez que a Balenciaga flerta com o inusitado e o controverso.

Balenciaga ataca novamente com acessório que parece durex, parte de sua coleção de luxo com itens controversos. Veja detalhes e preços surpreendentes. (Foto divulgação)

Balenciaga e Seus Itens Controversos

Além do bracelete de fita adesiva, a marca já lançou uma bolsa inspirada em sacos de lixo. Vendida por mais de R$ 9,3 mil, a “trash pouch” levantou questões sobre os limites da estética de luxo.

Outra criação que causou alvoroço foi o Paris Sneaker, um tênis com aparência destruída, comercializado por R$ 10 mil, desencadeando debates sobre a valorização da estética destroyed no universo do luxo.

A inovação da Balenciaga também se fez presente nos calçados, com modelos estilo Crocs ganhando interpretações audaciosas.

Uma versão com plataforma de 10 cm se tornou um hit de vendas, esgotando antes mesmo do lançamento oficial. Já a versão de Crocs com salto fino, disponível inicialmente nas cores preto e verde, foi comercializada por R$ 3,3 mil.

O Design Inusitado nas Roupas

Na seção de vestuário, a grife provocou debates em 2018 com a “T-shirt Shirt”, uma peça que incorporava uma camisa costurada na frente de uma t-shirt, vendida por cerca de R$ 6 mil.

Mais recentemente, a coleção Primavera 2024 trouxe a “towel skirt”, uma saia que remete a uma toalha de banho enrolada na cintura, com o preço de 925 dólares, cerca de R$ 4,5 mil.

As criações da Balenciaga continuam a desafiar a percepção tradicional do que define o luxo na moda, misturando elementos do cotidiano com a exclusividade das passarelas. Essa abordagem não apenas solidifica a posição da marca como líder em inovação, mas também instiga uma reflexão sobre os valores e os significados atribuídos às peças de vestuário no contexto contemporâneo.

Conheça a Balenciaga: A Marca que Redefine os Limites da Moda

A Balenciaga, fundada em 1919 por Cristóbal Balenciaga em San Sebastián, Espanha, rapidamente se estabeleceu como uma das mais inovadoras e influentes casas de moda do mundo. Conhecida por sua excelência artesanal, silhuetas inovadoras e audácia estilística, a marca continuou a evoluir, desafiando as convenções e redefinindo o luxo moderno.

Sob a direção criativa de Demna Gvasalia, desde 2015, a Balenciaga abraçou uma estética que mescla o streetwear com a alta costura, mantendo-se fiel ao espírito inovador de seu fundador. Gvasalia, conhecido por seu olhar crítico sobre a sociedade e capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, levou a marca a novos patamares de relevância cultural.

A Balenciaga não se limita a criar roupas e acessórios; ela utiliza suas coleções como um meio de comentar sobre a sociedade, a cultura de consumo e o próprio mundo da moda. De tênis deliberadamente desgastados a acessórios que imitam objetos do dia a dia, cada peça convida à reflexão sobre o que valorizamos e por quê.

