O que se comemora na Páscoa, afinal? Veja a história

A Páscoa Cristã, um dos pilares do cristianismo, é uma festividade que relembra a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa celebração, profundamente enraizada nas tradições religiosas, ocorre anualmente durante a Semana Santa, marcando um momento de reflexão e renovação para fiéis em todo o mundo.

Origens e significado da Páscoa

A Páscoa, termo que deriva do hebraico Pesach, possui origens que remontam à tradição judaica, celebrando a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito.

No contexto cristão, contudo, adquire um novo significado, concentrando-se na crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esses eventos são vistos como fundamentais para a fé cristã, uma vez que a ressurreição de Cristo é interpretada como a vitória sobre a morte e o pecado, oferecendo aos fiéis a esperança da vida eterna.

A data da Páscoa, definida no Concílio de Niceia em 325 d.C., é calculada como o primeiro domingo após a lua cheia que ocorre após o equinócio de primavera no Hemisfério Norte.

Isso coloca a celebração entre 22 de março e 25 de abril, encerrando o período da Quaresma, marcado por quarenta dias de jejuns, penitências e atos de caridade iniciados na Quarta-Feira de Cinzas.

Semana santa e suas cerimônias

A Semana Santa, que culmina no domingo de Páscoa, é um período rico em simbolismos e cerimônias que relembram os últimos dias da vida terrena de Jesus. Inicia-se com o Domingo de Ramos, marcando o retorno triunfal de Jesus a Jerusalém, e inclui eventos significativos como a Última Ceia e o rito do lava-pés na Quinta-Feira Santa, a crucificação na Sexta-Feira Santa e a vigília até a celebração da ressurreição.

A última ceia e a crucificação

Na Quinta-Feira Santa, rememora-se a Última Ceia, onde Jesus antecipou aos discípulos os eventos que se seguiriam, incluindo sua traição por Judas e a negação por Pedro.

O rito do lava-pés simboliza a humildade e o serviço ao próximo, ensinamentos centrais de Jesus. A Sexta-Feira Santa é um dia de reflexão profunda sobre o sacrifício de Cristo, sua crucificação, morte e sepultamento.

Tradições e variações na celebração

As tradições pascais variam significativamente entre as diferentes vertentes do cristianismo, incluindo católicos, ortodoxos e protestantes. No Brasil, a tradição católica predomina, com destaque para as missas, as encenações da Paixão de Cristo e procissões como o Fogaréu na Cidade de Goiás, um evento histórico que atrai milhares de fiéis e encena a perseguição e prisão de Jesus.

Reflexões finais: o significado da Páscoa hoje

Para os cristãos, a Páscoa não é apenas uma lembrança histórica, mas uma vivência atual da fé. A ressurreição de Cristo simboliza a possibilidade de renovação e esperança, enfatizando a importância da vida, do sacrifício e da redenção.

O apóstolo Paulo ressalta em I Coríntios 15:14 a essência dessa fé: sem a ressurreição, a pregação cristã e a própria fé seriam vãs. Assim, a Páscoa é um convite à reflexão sobre os fundamentos da fé cristã, o amor ao próximo e a transformação pessoal.

