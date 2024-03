Até o próximo dia 28, os cidadãos enquadrados na Faixa 1 do Programa Desenrola têm uma oportunidade única de renegociar seus débitos em mais de seis mil agências dos Correios espalhadas pelo Brasil. Este esforço faz parte do Mega Feirão Serasa e Desenrola, uma iniciativa que se estende até o final do mês, marcando o término de um programa especial dedicado à renegociação de dívidas.

Prazo para negociar e quitar dívidas nos Correios está perto do FIM | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Sucesso inicial e expansão do atendimento

Já no primeiro dia de operação, segundo dados divulgados pelo Ministério da Fazenda, os Correios prestaram atendimento a 5.268 pessoas interessadas em renegociar suas dívidas, oferecendo descontos que podem alcançar até 96% do valor total.

Além disso, desde o dia 6 deste mês, o programa ampliou suas plataformas de atendimento, permitindo aos clientes do Itaú Unibanco o acesso às ofertas de renegociação diretamente pelo site ou aplicativo do banco, sem necessidade de troca de login.

Parcerias estratégicas e mutirão de renegociação

A expansão e integração das plataformas de atendimento foram viabilizadas pela Portaria 124 do Ministério da Fazenda, que estabeleceu a base legal para parcerias que ampliam o alcance do programa.

Em São Paulo, por exemplo, as ofertas de renegociação estão disponíveis no Palácio dos Correios, além da integração com o site Serasa Limpa Nome, reforçando o esforço conjunto para facilitar o acesso às renegociações.

Mais de 700 empresas, incluindo bancos, varejistas, operadoras de telefonia e concessionárias de serviços públicos, participam do mutirão, com mais de 550 milhões de ofertas disponíveis, destacando-se os descontos de até 96% proporcionados pelo Programa Desenrola.

Acessibilidade ampliada e prorrogação do programa

Desde o início de fevereiro, o acesso ao Desenrola Brasil também foi facilitado pelo site da Serasa Limpa Nome, permitindo um redirecionamento direto para o portal do programa sem a necessidade de um novo login.

A prorrogação do programa até o fim de março visa ampliar a adesão da Faixa 1, destinada a indivíduos com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, com dívidas de até R$ 20 mil.

A inclusão de usuários com perfil bronze no Portal Gov.br, que agora podem parcelar as dívidas, demonstra um compromisso com a acessibilidade e a ampliação do impacto positivo do programa, que já beneficiou cerca de 12 milhões de pessoas, possibilitando a renegociação de R$ 37 bilhões em dívidas com descontos médios de 83%.

O Mega Feirão Serasa e Desenrola representa uma chance imperdível para os devedores da Faixa 1 regularizarem suas situações financeiras com condições excepcionalmente vantajosas. A iniciativa não apenas alivia o fardo das dívidas para milhões de brasileiros, mas também promove uma maior inclusão financeira e esperança para um futuro mais estável.

