5 aplicativos de IA que criam imagens de graça para você

Um dos aspectos positivos da democratização da inteligência artificial é a oportunidade de usar ferramentas úteis para aprimorar tanto o ambiente de trabalho quanto os estudos.

Essas ferramentas oferecem uma interface amigável e se comprometem com questões essenciais, como a proteção dos dados, a privacidade do usuário e a segurança dos conteúdos produzidos e compartilhados.

A seguir, confira com o Notícia da Manhã 5 aplicativos de Inteligência Artificial que criam imagens de graça para você.

Impacto da IA no mercado de trabalho

A inteligência artificial generativa tem impulsionado avanços em diversos setores, desde a medicina até o design gráfico.

Contudo, persistem preocupações quanto à possibilidade de as ferramentas de IA substituírem o trabalho humano.

Recentemente, em um estudo publicado pelo Fundo Monetário Internacional, foi revelado que a inteligência artificial poderá impactar cerca de 40% dos empregos em todo o mundo.

Esse debate envolve uma variedade de atores sociais, incluindo governos, grandes corporações e pesquisadores especializados na área.

A realidade é que a IA já faz parte do nosso cotidiano, mas ainda não se sabe ao certo se ela tornará as atividades humanas obsoletas.

Cinco aplicativos de IA para criação de imagens

Para facilitar a introdução dos usuários a essas ferramentas de IA, a Forbes Tech selecionou cinco aplicativos gratuitos para criação de imagens.

Apesar de operarem de maneira semelhante, a escolha pode variar de acordo com a preferência visual do site ou com a familiaridade com a empresa. Abaixo estão os detalhes sobre cada um deles:

Imagine.artO Imagine.art permite que você insira um texto, escolha um estilo e veja a inteligência artificial dar vida às suas ideias, gerando arte de forma automatizada. Bing Image CreatorCom o Bing Image Creator, é possível criar uma imagem utilizando palavras para descrever o que você deseja ver, proporcionando uma experiência única e personalizada. Canva AIO Canva AI oferece um gerador de imagem por inteligência artificial, colocando a imagem perfeita ao alcance dos seus dedos. Basta inserir um comando de texto para criar a imagem desejada. DALL·EO DALL·E é uma versão de 12 bilhões de parâmetros do GPT-3, treinada especificamente para gerar imagens a partir de descrições de texto. Ele não apenas cria imagens do zero, mas também pode regenerar regiões de uma imagem existente. Deep AIO Deep AI é um gerador de imagens por inteligência artificial que cria imagens a partir de descrições de texto, proporcionando uma experiência única e criativa.

Esses aplicativos representam uma amostra do potencial da inteligência artificial para simplificar tarefas cotidianas e estimular a criatividade dos usuários.

Com eles, é possível explorar novas formas de expressão visual de maneira acessível e intuitiva.

