Limite maior que R$ 790 para quem fizer este cartão HOJE (22)

A Caixa Econômica Federal (CEF) acaba de lançar uma novidade que promete movimentar o mercado financeiro: o cartão de crédito Caixa Tem.

Projetado para trazer mais facilidade e acesso às funcionalidades bancárias, este cartão não só solidifica o compromisso da CEF com a inclusão financeira mas também oferece um limite inicial de crédito impressionante que pode chegar a R$ 800.

Vantagens Exclusivas do Cartão Caixa Tem

O Cartão Caixa Tem marca uma nova era na maneira como os clientes da Caixa Econômica Federal interagem com serviços financeiros. Desenvolvido para integrar a conveniência da conta digital do banco, este cartão de crédito se destaca por sua acessibilidade e funcionalidades diversificadas.

Com ele, os usuários podem não apenas efetuar compras e parcelamentos com um limite inicial de até R$ 800, mas também realizar saques em caixas eletrônicos da rede Banco24Horas e executar transferências bancárias de forma prática. A gestão completa das transações financeiras fica ao alcance dos dedos, através do aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS.

Este lançamento reforça o compromisso da CEF em promover a inclusão financeira e modernizar o acesso a serviços bancários essenciais, representando um passo significativo em direção à digitalização e à comodidade bancária.

Entre os principais benefícios deste novo cartão, destacam-se a possibilidade de realizar saques em caixas eletrônicos da rede Banco24Horas, transferências bancárias sem complicações, e o acompanhamento de todas as movimentações por meio do aplicativo Caixa Tem.

Tudo isso sem mencionar a conveniência de contar com um limite de crédito inicial generoso, permitindo compras à vista ou parceladas conforme a necessidade do cliente.

Quais benefícios você pode receber pelo cartão Caixa Tem?

O Cartão Caixa Tem não só simplifica a vida financeira com suas funcionalidades de compras e saques, mas também serve como um canal para receber diversos benefícios governamentais e assistenciais. Através deste cartão, os usuários podem acessar benefícios como o auxílio emergencial, Bolsa Família (agora Auxílio Brasil), e o FGTS de forma rápida e segura.

Adicionalmente, o cartão permite o recebimento do abono salarial PIS/Pasep diretamente na conta Caixa Tem, facilitando o acesso aos recursos sem a necessidade de intermediários ou deslocamentos a agências físicas.

Essa integração de serviços e benefícios reforça o papel do Caixa Tem como uma ferramenta essencial na promoção da inclusão financeira, garantindo que auxílios e apoios financeiros cheguem diretamente às mãos dos beneficiários de maneira eficiente e segura.

Como Solicitar o Seu Cartão

Para adquirir seu cartão de crédito Caixa Tem, o primeiro passo é abrir uma conta digital na CEF, processo que é simplificado e pode ser feito diretamente pelo app Caixa Tem.

Após a abertura da conta, o cliente já tem acesso ao número do seu cartão virtual para começar a usar imediatamente. Para aqueles que preferem o cartão físico, a solicitação é facilmente feita através do aplicativo.

Mais Sobre o Caixa Tem

O Caixa Tem é uma iniciativa da Caixa Econômica Federal que visa democratizar o acesso a serviços bancários, especialmente entre a população de baixa renda.

Por meio deste aplicativo, os usuários podem realizar uma variedade de operações financeiras como o pagamento de contas, transferências de dinheiro e recebimento de benefícios sociais, facilitando o dia a dia de milhões de brasileiros.

Oportunidades de Emprego na CEF

Além das novidades no setor de cartões de crédito, a Caixa também está com as inscrições abertas para um concurso com 4.050 vagas para cargos de nível médio e superior.

As vagas de nível médio são para o cargo de técnico bancário novo, enquanto as vagas de nível superior são para médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. As inscrições podem ser feitas no site da Cesgranrio, com taxas de R$ 50 para nível médio e R$ 60 para nível superior, até o dia 25 de março.

