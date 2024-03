Seu CPF na lista para receber cesta básica e mais de R$ 599 do governo? Confira

Este mês, uma novidade aquece o coração de mais de 20 milhões de brasileiros beneficiados pelo Bolsa Família: além do já conhecido auxílio de R$ 600, uma cesta básica se junta ao conjunto de benefícios.

Mas, aqui vai um detalhe crucial: a distribuição dessas cestas básicas fica a cargo das prefeituras e dos governos estaduais.

Então, fique de olho, pois cada localidade tem suas próprias regras e valores. Siga a leitura e saiba mais sobre.

NOVA cesta básica do Bolsa Família

Falando em valores, eles variam entre R$ 150 e R$ 300, e o pagamento acontece de uma forma bem prática: diretamente no aplicativo Caixa Tem.

Se você ainda não tem esse app, agora é um bom momento para baixá-lo. Com ele, além do Bolsa Família, você também acessa outras novidades financeiras.

Como receber a CESTA BÁSICA do Bolsa Família 2024?

E se a pergunta que surge agora é “Como faço para conseguir minha cesta básica?”, a resposta te leva ao CRAS mais próximo. Lá, profissionais te orientarão sobre os critérios necessários para se tornar elegível.

Não esqueça de manter seus dados no Cadastro Único atualizados e cumprir com as normas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Entre elas, estão:

Realização do pré-natal;

Garantia da frequência escolar dos jovens;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação e do estado nutricional das crianças menores de sete anos.

Quando vão acontecer os próximos pagamentos do Bolsa Família 2024?

Quanto aos pagamentos, eles são organizados de maneira escalonada, seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

Tanto o valor do Bolsa Família quanto o da cesta básica são depositados juntos, facilitando o acesso aos recursos.

As datas de pagamento já foram definidas para este mês e você pode conferi-las para saber quando receberá:

Beneficiários com NIS terminado em 1: pagamento em 15 de março.

pagamento em 15 de março. Beneficiários com NIS terminado em 2: pagamento em 18 de março.

pagamento em 18 de março. Beneficiários com NIS terminado em 3: pagamento em 19 de março.

pagamento em 19 de março. Beneficiários com NIS terminado em 4: pagamento em 20 de março.

pagamento em 20 de março. Beneficiários com NIS terminado em 5: pagamento em 21 de março.

pagamento em 21 de março. Beneficiários com NIS terminado em 6: pagamento em 22 de março.

pagamento em 22 de março. Beneficiários com NIS terminado em 7: pagamento em 25 de março.

pagamento em 25 de março. Beneficiários com NIS terminado em 8: pagamento em 26 de março.

pagamento em 26 de março. Beneficiários com NIS terminado em 9: pagamento em 27 de março.

pagamento em 27 de março. Beneficiários com NIS terminado em 0: pagamento em 28 de março.

Saque no Caixa Tem

Por fim, o Caixa Tem se mostra uma ferramenta essencial não só para receber o Bolsa Família e a cesta básica, mas também para diversas outras transações financeiras diárias.

Através dele, é possível enviar dinheiro via PIX, pagar contas, fazer recargas de celular, contratar seguros, e até realizar saques sem a necessidade de um cartão.

Através deste conjunto de medidas, o governo e as prefeituras buscam não apenas aliviar as dificuldades financeiras de milhões de brasileiros, mas também garantir a nutrição básica e promover um bem-estar mais abrangente.

Fique atento às datas, às regras de seu município ou estado e às funcionalidades do Caixa Tem para aproveitar ao máximo esses benefícios.

Mantenha seus documentos e informações sempre atualizados e não hesite em buscar orientação nos CRAS para assegurar que você e sua família tenham acesso a tudo a que têm direito.

