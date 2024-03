Março nem acabou e Bolsa Família de abril é anunciado com antecipação

Você já ouviu a novidade que está deixando mais de 21 milhões de famílias brasileiras com o coração aquecido? Março ainda nem acabou, e o Bolsa Família de abril já bate à porta com notícias que prometem alívio e sorrisos.

Sim, isso mesmo que você leu: o programa que é o braço direito de muitas famílias acaba de anunciar uma antecipação nos pagamentos de abril.

E não para por aí, os valores vêm com um incremento, passando a ser de R$ 800. Confira os detalhes logo abaixo.

Beneficiários do Bolsa Família recebem boas notícias: pagamentos de abril antecipados e com aumento. Veja quando e como isso afetará sua família. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Antecipações e valores especiais no Bolsa Família de ABRIL

Já parou para pensar no quanto uma ajudinha extra pode fazer a diferença na sua vida?

Em momentos onde cada centavo conta, saber que o Bolsa Família está chegando mais cedo e com valores maiores é um verdadeiro alívio.

Para as famílias que enfrentam desafios ainda maiores, como as de municípios recentemente afetados por calamidades, a notícia é ainda mais especial: elas receberão o benefício no primeiro dia de pagamento.

Essa antecipação do Bolsa Família para abril traz mais do que alívio financeiro; ela traz esperança. Em um momento onde cada dia pode trazer novos desafios, saber que o governo está tomando medidas para facilitar a vida de quem mais precisa é reconfortante.

Como ficam os pagamentos?

A organização para receber esse apoio é simples. Os pagamentos serão distribuídos entre 17 e 30 de abril, seguindo a ordem do último dígito do NIS (Número de Inscrição Social).

Quer saber quando você vai receber? É só dar uma olhada no calendário detalhado pelo governo. Mas atenção: para continuar recebendo esse suporte, não esqueça das obrigações com saúde e educaçã:

Frequência escolar para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

Acompanhamento pré-natal para gestantes;

Monitoramento nutricional (peso e altura) de crianças de até sete anos;

Adesão ao calendário nacional de vacinação.

E para as famílias com crianças, adolescentes, gestantes e mães de bebês, tem um plus nos valores para vocês.

Calendário Bolsa Família Abril

Agora, você deve estar curioso sobre as datas específicas, não é? Se seu NIS termina em 1, anote aí: 17 de abril é o seu dia. E assim por diante, cada final de NIS tem sua data designada até o final do mês.

Não deixe de conferir o seu dia certo e planeje-se:

NIS final 1: 17 de abril.

NIS final 2: 18 de abril.

NIS final 3: 19 de abril.

NIS final 4: 22 de abril.

NIS final 5: 23 de abril.

NIS final 6: 24 de abril.

NIS final 7: 25 de abril.

NIS final 8: 26 de abril.

NIS final 9: 29 de abril.

NIS final 0: 30 de abril.

E aí, preparado para abril?

Com essa antecipação e aumento no valor, abril promete ser um mês de um pouquinho mais de alívio e alegria para milhões de famílias.

E você, o que planeja fazer com essa ajuda extra? Seja para cobrir as necessidades básicas ou talvez para guardar um pouquinho para o futuro, o importante é saber que, de alguma forma, estamos avançando.

