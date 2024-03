Semana começa com novo pagamento maior que R$ 1.399,90; quem recebe?

Nesta semana, os olhos se voltam para uma nova etapa de pagamentos que promete movimentar a economia e trazer um alívio para muitos trabalhadores.

O abono salarial PIS/Pasep, agora no valor de até R$ 1.412, chega para os beneficiários nascidos em fevereiro e servidores com final de inscrição 1.

Uma oportunidade para aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo programa, receberem esse suporte financeiro tão esperado. Saiba mais sobre.

O abono salarial PIS/Pasep chega a valores de até R$ 1.412. Verifique se você está na lista dos beneficiários e entenda como receber. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Novo PAGAMENTO para trabalhadores brasileiros

O foco desse repasse é o reconhecimento ao esforço dos trabalhadores brasileiros que atuaram durante o ano-base de 2022.

Para estar elegível, é necessário ter contribuído por pelo menos 30 dias, com remuneração de até dois salários mínimos mensais.

A Carteira de Trabalho Digital e o portal Gov.br são as ferramentas chave para os beneficiários consultarem as informações necessárias sobre datas e locais de pagamento.

O Ministério do Trabalho estima que cerca de 24,8 milhões de trabalhadores serão contemplados com o abono neste ciclo, uma distribuição que abarca tanto o setor privado quanto o público.

Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil assumem, respectivamente, a responsabilidade pelos pagamentos do PIS e do Pasep, garantindo que os valores cheguem a quem tem direito.

Aproveite para conferir: NOVO VALOR e novas datas para recebe o Bolsa Família entre março e abril

Quem tem direito a essa vantagem?

Para ter acesso ao abono salarial de 2024, os trabalhadores precisam estar vinculados ao PIS/Pasep ou ao CNIS por, no mínimo, cinco anos.

A atividade laboral exercida durante pelo menos 30 dias em 2022, com os dados corretamente informados pelos empregadores, é outro ponto crucial para a elegibilidade.

A precisão na comunicação dos dados através do e-Social ou da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) é fundamental.

Datas importantes para não perder

A organização do calendário de pagamentos é feita de forma a facilitar o planejamento financeiro dos beneficiários. Veja:

Nascidos em janeiro – 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro – 15 de março

Nascidos em março – 15 de abril

Nascidos em abril – 15 de abril

Nascidos em maio – 15 de maio

Nascidos em junho – 15 de maio

Nascidos em julho – 17 de junho

Nascidos em agosto – 17 de junho

Nascidos em setembro – 15 de julho

Nascidos em outubro – 15 de julho

Nascidos em novembro – 15 de agosto

Nascidos em dezembro – 15 de agosto

Este momento é crucial para muitos brasileiros que contam com o abono como um complemento à renda familiar.

Os valores podem ser consultados antecipadamente, permitindo um planejamento mais eficiente do orçamento pessoal e familiar.

Esta fase de pagamentos reforça a importância de manter os dados atualizados e ficar atento aos prazos estipulados.

Neste período de incertezas econômicas, a liberação do abono salarial PIS/Pasep representa uma luz no fim do túnel para muitos trabalhadores.

É uma oportunidade de alívio financeiro para quem cumpre os critérios, além de ser um impulso na economia local.

Com esse apoio, espera-se não apenas aliviar o bolso dos beneficiários, mas também fomentar um ciclo virtuoso na economia nacional.

Saiba também: Comunicado para mulheres mães e solteiras: Pix de R$ 650