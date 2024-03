Uma nova proposta do Governo Federal, focada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), está no centro das atenções. Segundo o projeto, será possível a liberação de 100% do saldo retido do FGTS para empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Saque 100% do FGTS: como fazer isso hoje | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Procedimento para o saque do FGTS

Espera-se que essa medida beneficie aproximadamente 7,2 milhões de brasileiros atualmente desempregados, marcando uma mudança significativa na gestão dos recursos do FGTS. Essa iniciativa, que também considera a abolição do saque-aniversário, foi discutida pelo Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Para acessar os valores retidos, os trabalhadores podem utilizar o aplicativo FGTS, disponibilizado pela Caixa, ou diretamente em uma agência bancária. O aplicativo permite consultar os saldos e realizar o saque em situações permitidas, como após uma demissão sem justa causa.

Motivação da proposta

A proposta surge como uma crítica à limitação atual que impede a retirada total dos fundos por até dois anos em casos de desemprego, um contrassenso ao propósito original do FGTS. Ademais, o modelo de saque-aniversário, que permite retiradas anuais para gastos não essenciais, levanta questionamentos sobre seus efeitos a longo prazo na estabilidade financeira dos trabalhadores.

Veja mais sobre: Nubank: nova função para sacar DINHEIRO sem ter saldo na conta

Impactos da mudança

Caso seja aprovada, a nova legislação eliminaria a opção de saque-aniversário, permitindo aos empregados acessar integralmente os saldos retidos, facilitando a recuperação econômica dos afetados pelo desemprego.

Perspectivas sobre a liberação do FGTS

A proposta está em fase de discussão e gera opiniões divididas. Para alguns, representa um avanço ao conferir maior liberdade aos trabalhadores sobre seus recursos. Por outro lado, há preocupações quanto aos impactos dessa liberalização nos fundos de garantia e na economia a longo prazo.

O futuro dessa proposta ainda é incerto, e suas implicações para os trabalhadores brasileiros permanecem em aberto, aguardando desenvolvimentos nas discussões governamentais.

É possível fazer empréstimo com FGTS?

Sim, é possível realizar empréstimos utilizando o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, uma inovação recente no mercado financeiro. Essa modalidade, conhecida como empréstimo consignado com uso do FGTS, permite que os trabalhadores com carteira assinada sob o regime da CLT acessem créditos com juros mais baixos, dada a segurança que o saldo do FGTS oferece às instituições financeiras.

A quantia liberada e as condições do empréstimo variam conforme a política de cada banco, mas geralmente um percentual do saldo disponível no FGTS e do valor da multa rescisória em caso de demissão sem justa causa são usados como referência para determinar o limite de crédito disponível.

Essa opção de crédito visa oferecer uma alternativa de liquidez com custos menores para os trabalhadores, facilitando o acesso a recursos em momentos de necessidade, sem comprometer significativamente sua segurança financeira futura.

Veja mais sobre: Agências Caixa fecharam em todo o Brasil; e agora? Veja como sacar dinheiro