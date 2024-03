Concursos abertos pagam até R$ 18 mil em salário: 6 opções

Para aqueles que sonham em conquistar uma vaga no setor público através de concursos, o momento atual é de bastante atenção.

Várias prefeituras pelo Brasil estão com editais abertos, oferecendo oportunidades para todos os níveis de escolaridade e com remunerações que chegam a R$ 18 mil.

Se o seu objetivo é encontrar uma posição que combine estabilidade com uma boa remuneração, confira as opções disponíveis.

Oportunidades em concursos públicos oferecem vagas para todos os níveis. Salários chegam a R$ 18 mil; veja como se inscrever e datas das provas. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br).

6 novos concursos públicos estão disponíveis

Confira:

1. Oportunidades abertas em Juquitiba, São Paulo

A Prefeitura de Juquitiba anuncia concurso com 113 vagas disponíveis para níveis fundamental, médio e superior.

Os salários podem chegar a R$ 7.153,00, com inscrições abertas até 15 de abril. A taxa de inscrição varia de R$ 60,00 a R$ 90,00, e as provas estão agendadas para 19 de maio de 2024.

Veja mais: Concurso dos Correios 2024 tem novidade: comissão pode ser formada em março

2. Vila Boa, Goiás, oferece 110 vagas

Em Vila Boa, o cenário é igualmente promissor, com 110 vagas para diversos níveis de formação e salários entre R$ 1.412,00 e R$ 4.580,57.

As inscrições vão até 7 de maio, com taxas de R$ 40,00 a R$ 80,00. Prepare-se para as provas em 16 de junho de 2024.

3. Redenção de Gurguéia, Piauí, apresenta 84 oportunidades

84 vagas estão sendo oferecidas pela Prefeitura de Redenção de Gurguéia para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Os salários variam de R$ 1.412,00 a R$ 4.318,18, com inscrições até 14 de abril. As provas estão marcadas para 12 de maio de 2024.

4. Florianópolis, Santa Catarina, com salários de até R$ 18 mil

A Prefeitura de Florianópolis destaca-se com 53 vagas e salários que iniciam em R$ 3.070,43, chegando a R$ 18.128,65.

As inscrições estão abertas de 22 de março a 22 de abril, com taxas de R$ 120,00 a R$ 150,00. As provas serão realizadas em 23 de junho de 2024.

5. Iguaraçu, Paraná, tem 33 vagas disponíveis

Para aqueles próximos a Iguaraçu, no Paraná, a prefeitura oferece 33 vagas para vários níveis de escolaridade, com salários de até R$ 6.785,61.

As inscrições podem ser feitas de 15 de março a 8 de abril, e as provas acontecerão em 5 de maio de 2024.

6. São Lourenço da Serra, São Paulo, lança edital

Por fim, a Prefeitura de São Lourenço da Serra oferece 41 vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários de R$ 1.412,00 a R$ 3.845,63.

As inscrições estão abertas até 15 de abril, e as provas serão realizadas em 26 de maio de 2024.

Prepare-se para o Futuro

Com tantas opções disponíveis, o importante é começar a preparação agora. Verifique os requisitos de cada concurso, escolha aquele que mais se alinha ao seu perfil e invista no seu futuro.

E por fim, lembre-se de que a preparação adequada é a chave para o sucesso. Boa sorte a todos os concurseiros!

Confira também: O que é Cadastro Reserva em concurso público e como funciona?