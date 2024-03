Alerta GERAL: como identificar um feirão da Serasa golpista? Tenha cuidado

Você já ouviu falar sobre o MegaFeirão de dívidas da Serasa? Essa iniciativa está movimentando o mercado financeiro, oferecendo oportunidades incríveis para renegociar dívidas com descontos que chegam a 99%!

Mas atenção: onde há oportunidade, há também pessoas mal-intencionadas querendo se aproveitar. Entenda como identificar e evitar cair em golpes relacionados ao feirão.

Alerta sobre golpes no Feirão da Serasa! Saiba como identificar ofertas falsas e proteger suas informações e dinheiro.

O Que é o feirão da Serasa?

A Serasa, em parceria com a Desenrola, lançou um MegaFeirão de renegociação de dívidas. São mais de 550 milhões de ofertas disponíveis! É a sua chance de quitar aquelas contas pendentes com condições que cabem no seu bolso.

Infelizmente, os golpistas estão sempre em busca de oportunidades para aplicar seus truques. Com a grande movimentação gerada pelo feirão, eles encontraram um campo fértil para enganar as pessoas. Por isso, é crucial saber como se proteger.

Como Funciona o Feirão Oficial?

Primeiramente, é importante saber que a Serasa não entra em contato ativo com os cidadãos para oferecer o feirão. Para participar, você precisa acessar voluntariamente o site oficial da Serasa, o aplicativo ou contatar pelo WhatsApp oficial (11 99575–2096), além das agências dos Correios.

O Feirão Serasa funciona como uma ponte entre consumidores e empresas para a negociação de dívidas. Durante o evento, consumidores com débitos pendentes têm a chance única de acessar ofertas especiais diretamente no site, aplicativo, ou WhatsApp oficial da Serasa.

O processo é simples e seguro: após acessar um desses canais, você pode consultar suas dívidas cadastradas e escolher entre as várias opções de negociação disponíveis.

O diferencial do Feirão Serasa é oferecer descontos expressivos, que podem chegar até 99%, facilitando a quitação das dívidas e o retorno a uma vida financeira saudável. Além disso, a iniciativa é totalmente digital, permitindo que os consumidores realizem todo o processo de negociação e pagamento de forma prática e cômoda, sem sair de casa.

Segundo Thiago Ramos, gerente da Serasa, há relatos de fraudes usando o nome do feirão. Os golpistas geralmente fingem ser da Serasa, com propostas tentadoras para limpar o nome, incluindo instruções de pagamento duvidosas. Lembre-se: a Serasa não faz abordagens ativas. Se isso acontecer, bloqueie o contato imediatamente.

Sinais de Alerta para Identificar Golpes

Contatos não solicitados : Se você receber ligações, SMS, ou mensagens de WhatsApp de desconhecidos oferecendo negociações da Serasa, desconfie.

: Se você receber ligações, SMS, ou mensagens de WhatsApp de desconhecidos oferecendo negociações da Serasa, desconfie. Instruções para pagamentos suspeitos : Nunca efetue pagamentos sem ter certeza da legitimidade da oferta.

: Nunca efetue pagamentos sem ter certeza da legitimidade da oferta. Pedidos de informações pessoais: Não forneça seus dados pessoais a desconhecidos.

Para proteger-se, use as dicas abaixo:

Verifique sempre os canais oficiais : Antes de qualquer ação, acesse o site ou o aplicativo oficial da Serasa.

: Antes de qualquer ação, acesse o site ou o aplicativo oficial da Serasa. Não pague taxas duvidosas : A única taxa cobrada é a dos Correios (R$ 4,20) para negociações. Qualquer outro pedido de pagamento é suspeito.

: A única taxa cobrada é a dos Correios (R$ 4,20) para negociações. Qualquer outro pedido de pagamento é suspeito. Desconfie de ofertas milagrosas: Propostas de eliminar dívidas por um valor simbólico são um grande alerta de golpe.

O MegaFeirão da Serasa é uma excelente oportunidade para quem deseja renegociar suas dívidas, mas é fundamental estar atento para não cair em armadilhas de golpistas. Lembre-se: informação é a sua maior aliada contra fraudes. Não deixe de compartilhar essas dicas com amigos e familiares!

