À medida que o Brasil emerge das adversidades políticas e econômicas dos últimos anos, empresas de variados setores estão redirecionando o foco para o futuro, buscando alcançá-lo através da inovação.

Esse processo multifacetado engloba desde a adoção e criação de novas tecnologias até a evolução de processos e produtos, refletindo também em transformações culturais corporativas. A Forbes Brasil destacou as dez companhias nacionais que estão na vanguarda dessa jornada inovadora.

Inspiração top 10 empresas mais inovadoras do mercado brasileiro | Imagem de louisehoffmann83 por Pixabay

Inovação no cenário empresarial brasileiro

Ânima Educação: Pioneira no modelo acadêmico integrado, a Ânima Educação reformulou o conceito de aprendizado superior com sua abordagem única, unindo conhecimento através de unidades curriculares em vez de disciplinas isoladas. A instituição também impulsiona a inovação com o Ânima Lab Hub, promovendo projetos voltados ao empreendedorismo tecnológico. ArcelorMittal: Com um histórico de pioneirismo na siderurgia, a ArcelorMittal lidera na produção de aço sustentável e na digitalização do setor, destacando-se pela criação do Açolab, um laboratório de inovação aberta, e pelo lançamento de uma plataforma de e-commerce dedicada ao aço. Bayer: Além de seu renome nas ciências da saúde, a Bayer expande sua influência para o agronegócio, evidenciando a importância da inovação contínua e dos investimentos em P&D para manter sua competitividade global, especialmente após a aquisição da Monsanto. CNH Industrial: Focada em máquinas agrícolas e de construção, a CNH Industrial destaca-se pelo desenvolvimento de tecnologias limpas e sustentáveis, incluindo tratores movidos a biometano, e pela promoção de uma cultura de inovação colaborativa. Compra Agora: Como um spin-off da Unilever, a Compra Agora revoluciona o varejo de bairro ao conectar pequenos comerciantes a um amplo leque de produtos industriais, empoderando-os com tecnologia e dados para otimizar suas compras. Copersucar: No front das energias renováveis, a Copersucar avança com a produção de etanol para combustíveis aéreos sustentáveis (SAF), contribuindo significativamente para a transição energética e a redução das emissões de carbono. Intel: Com promessas de avanços extraordinários através do supercomputador Aurora, a Intel se compromete com a solução de grandes desafios globais, ao mesmo tempo em que fomenta a educação em inteligência artificial e a pesquisa científica através de centros especializados. Nortel: Atuando na distribuição de suprimentos industriais, a Nortel inova ao integrar soluções de iluminação para agricultura, permitindo o cultivo noturno e aumentando a produtividade agrícola com o uso de tecnologias sustentáveis. O Boticário: No universo da cosmética, O Boticário se destaca pela criação de produtos inovadores com o auxílio de inteligência artificial e pelo compromisso com a sustentabilidade, desde embalagens reutilizáveis até iniciativas de reciclagem. Suzano: Líder mundial na produção de celulose, a Suzano investe em inovação e sustentabilidade com projetos que vão desde o desenvolvimento de tecnologias limpas até o apoio a startups através do Suzano Ventures, demonstrando seu comprometimento com o futuro do planeta.

Essas empresas exemplificam como a inovação pode ser a chave para superar desafios e moldar o futuro, impulsionando o progresso em diversos setores da economia brasileira.

