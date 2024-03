Atualizada! Lista das top 10 pessoas MAIS RICAS do mundo em março

A lista da Forbes dos bilionários mais ricos do mundo passou por mudanças significativas, refletindo oscilações no mercado e nos negócios dessas personalidades. O total combinado dos patrimônios líquidos dos dez primeiros alcançou impressionantes 1,56 trilhões de dólares, um aumento de 115 bilhões em apenas um mês.

Veja alguns nomes da lista

Elon Musk, conhecido por liderar a fabricante de carros elétricos Tesla, viu sua posição como a pessoa mais rica do mundo ser desafiada após um declínio nas ações da empresa e a anulação de um pacote de compensação pelo juiz de Delaware. Apesar disso, a fortuna de Musk ultrapassou novamente a marca de 200 bilhões de dólares, aproximando-se de Bernard Arnault, magnata dos bens de luxo francês, que teve um acréscimo de 19 bilhões de dólares ao seu patrimônio.

O maior crescimento veio de Mark Zuckerberg, com um aumento quase de 35 bilhões de dólares, graças a um salto no valor das ações da Meta, colocando-o no quarto lugar mundial e superando Larry Ellison da Oracle.

Mukesh Ambani, da Índia, retornou ao top 10, impulsionado por um acordo de 8,5 bilhões de dólares que fundiu operações da Disney na Índia com a Reliance Industries de Ambani, elevando as ações de sua empresa.

Bernard Arnault continua a liderar como a pessoa mais rica, seguido de perto por Musk, com o restante do grupo mostrando crescimento significativo de suas fortunas. Esse panorama reflete a constante dinâmica entre inovação, investimento e o impacto das condições do mercado sobre os mais ricos do mundo.

Veja a lista completa

A elite dos bilionários continua a evoluir, com mudanças significativas no topo da lista da Forbes, refletindo as flutuações do mercado global e os sucessos empresariais individuais. Juntos, esses magnatas acumulam um valor impressionante de 1,56 trilhões de dólares, um aumento notável de 115 bilhões em relação ao mês anterior.

1. Bernard Arnault e família

Patrimônio Líquido: 229 bilhões de dólares

229 bilhões de dólares Fonte da Riqueza: LVMH

LVMH Idade: 74 anos

74 anos Cidadania: França

Arnault lidera o império LVMH, abrangendo marcas icônicas como Louis Vuitton e Dior. Com um aumento recente de 9,4 bilhões de dólares em sua fortuna, Arnault exemplifica a influência dos bens de luxo na economia global.

2. Elon Musk

Patrimônio Líquido: 210 bilhões de dólares

210 bilhões de dólares Fonte da Riqueza: Tesla, SpaceX, X

Tesla, SpaceX, X Idade: 52 anos

52 anos Cidadania: EUA

Musk, um visionário da tecnologia e do espaço, viu um aumento de 6 bilhões de dólares em sua riqueza, impulsionado pela Tesla e suas outras empresas inovadoras.

3. Jeff Bezos

Patrimônio Líquido: 199,1 bilhões de dólares

199,1 bilhões de dólares Fonte da Riqueza: Amazon

Amazon Idade: 59 anos

59 anos Cidadania: EUA

O fundador da Amazon continua a ser uma força dominante no e-commerce e na tecnologia, com um aumento recente de 5,8 bilhões de dólares em seu patrimônio.

4. Mark Zuckerberg

Patrimônio Líquido: 176,1 bilhões de dólares

176,1 bilhões de dólares Fonte da Riqueza: Facebook

Facebook Idade: 39 anos

39 anos Cidadania: EUA

Zuckerberg, cuja fortuna aumentou quase 35 bilhões de dólares, é destaque pela expansão contínua da Meta Platforms no cenário digital global.

5. Larry Ellison

Patrimônio Líquido: 142,2 bilhões de dólares

142,2 bilhões de dólares Fonte da Riqueza: Oracle

Oracle Idade: 79 anos

79 anos Cidadania: EUA

Ellison, um pioneiro em software empresarial com a Oracle, viu uma diminuição de 11,2 bilhões de dólares em sua fortuna, mas continua sendo uma figura central na tecnologia.

6. Warren Buffett

Patrimônio Líquido: 134,1 bilhões de dólares

134,1 bilhões de dólares Fonte da Riqueza: Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway Idade: 93 anos

93 anos Cidadania: EUA

Buffett, o lendário investidor, teve uma leve queda de 700 milhões de dólares em sua riqueza, mas mantém sua posição como um dos mais ricos e generosos bilionários.

7. Bill Gates

Patrimônio Líquido: 128,3 bilhões de dólares

128,3 bilhões de dólares Fonte da Riqueza: Microsoft

Microsoft Idade: 68 anos

68 anos Cidadania: EUA

Gates, co-fundador da Microsoft, viu um crescimento de 2 bilhões de dólares em sua fortuna, continuando seu legado como um pioneiro da computação pessoal e filantropia.

8. Steve Ballmer

Patrimônio Líquido: 123,3 bilhões de dólares

123,3 bilhões de dólares Fonte da Riqueza: Microsoft

Microsoft Idade: 67 anos

67 anos Cidadania: EUA

O ex-CEO da Microsoft e proprietário do Los Angeles Clippers, Ballmer, experimentou uma redução de 600 milhões de dólares em sua fortuna.

9. Mukesh Ambani

Patrimônio Líquido: 117,8 bilhões de dólares

117,8 bilhões de dólares Fonte da Riqueza: Reliance Industries

Reliance Industries Idade: 66 anos

66 anos Cidadania: Índia

Ambani, uma figura proeminente no petróleo, telecomunicações e varejo, retorna ao top 10 após um significativo acordo de fusão, destacando sua influência crescente.

10. Larry Page

Patrimônio Líquido: 115,1 bilhões de dólares

115,1 bilhões de dólares Fonte da Riqueza: Google

Google Idade: 50 anos

50 anos Cidadania: EUA

Page, co-fundador do Google, viu um aumento de 5,5 bilhões de dólares em sua fortuna, graças ao sucesso contínuo da Alphabet no mercado de tecnologia.

Esta lista reflete não apenas a acumulação de riqueza, mas também as mudanças dinâmicas no cenário econômico global, destacando o impacto da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo.

