Para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a possibilidade de ter um benefício suspenso ou cancelado gera grande preocupação. É importante destacar que suspensão e cancelamento são procedimentos distintos com implicações diferentes para o beneficiário.

Consulte se seu CPF está na lista do INSS para cancelamento em março | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Diferença entre suspensão e cancelamento

A suspensão de um benefício ocorre por motivos que podem ser corrigidos pelo segurado, permitindo a retomada do pagamento após a resolução da questão que causou a interrupção. O cancelamento, por outro lado, significa a finalização definitiva do benefício. Para voltar a receber, o indivíduo precisa iniciar um novo processo de solicitação de aposentadoria.

Causas do cancelamento de aposentadoria

O cancelamento da aposentadoria pelo INSS pode acontecer por várias razões, incluindo a apresentação de documentos falsos, a falha na comprovação dos requisitos necessários para a concessão do benefício, ou erros no cálculo do valor do benefício. Qualquer uma dessas situações pode levar à perda definitiva da aposentadoria.

Procedimento em caso de irregularidades

O INSS realiza verificações anuais para identificar e corrigir possíveis irregularidades nos benefícios concedidos. Caso sejam detectadas inconsistências, o beneficiário é notificado e recebe um prazo de 30 dias para apresentar defesa e comprovar a regularidade de sua situação. Na ausência de comprovação ou correção das falhas apontadas, o benefício é então cancelado.

Veja mais sobre: Cuidado para NÃO DAR de troco: moeda de 1 REAL valo 8.000x mais

O que fazer para evitar o cancelamento?

Para evitar o cancelamento do benefício, é crucial que os segurados mantenham suas informações atualizadas junto ao INSS e respondam prontamente a qualquer notificação de irregularidade. A atenção aos prazos e a disponibilidade para esclarecer e corrigir qualquer problema são essenciais para a manutenção do benefício.

O processo de suspensão e cancelamento de benefícios pelo INSS envolve regras específicas que visam garantir a correta aplicação dos recursos da Previdência Social. Compreender essas regras e agir proativamente na comunicação com o Instituto pode ajudar a evitar transtornos e garantir a continuidade do recebimento dos benefícios pelos segurados.

Como conseguir se aposentar em 2024?

Para conseguir se aposentar em 2024, é essencial planejar com antecedência, compreender as regras vigentes e tomar decisões financeiras estratégicas. Primeiramente, é necessário verificar as regras de aposentadoria estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou pelo seu plano de previdência privada, caso tenha um.

Isso inclui idade mínima, tempo de contribuição e, em alguns casos, a pontuação que combina idade e tempo de contribuição.

Para aqueles que dependem do INSS, a reforma da previdência de 2019 introduziu mudanças significativas, incluindo a implementação de idades mínimas de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com um tempo mínimo de contribuição.

Aqueles que planejam aposentar-se pelo regime geral também devem estar atentos às regras de transição, que podem oferecer caminhos alternativos à aposentadoria para quem já estava contribuindo antes da reforma.

Além das regras do INSS, é altamente recomendável ter um plano de previdência privada para complementar a aposentadoria, especialmente considerando o valor muitas vezes limitado dos benefícios do INSS. Investir em um plano de previdência privada ou outras formas de investimento de longo prazo pode oferecer uma fonte adicional de renda na aposentadoria.

Veja mais sobre: Aposentados há mais de 10 anos do INSS perderão direito de receber pagamento?