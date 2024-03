Wi-Fi 2 VEZES mais rápido apenas fazendo uma simples mudança

Em um mundo cada vez mais digital, ter um sinal Wi-Fi forte em casa se tornou indispensável. Seja para o trabalho remoto, estudos online, entretenimento ou jogos, uma conexão estável e veloz é fundamental. Contudo, enfrentar áreas com sinal fraco em casa pode ser um desafio comum.

Felizmente, existem estratégias eficazes para melhorar significativamente a potência do seu Wi-Fi. Seguem cinco dicas práticas para garantir um sinal robusto em todos os cantos do lar.

Faça isso para melhorar o seu Wi-Fi

1. Posicione o Roteador Estrategicamente: A colocação do roteador influencia diretamente a distribuição do sinal. Posicioná-lo no centro da residência e em um ponto alto pode melhorar a dispersão do sinal. Evite barreiras metálicas e aparelhos eletrônicos que possam interferir na qualidade da conexão.

2. Adote um Repetidor Wi-Fi: Utilizar um repetidor pode amplificar o sinal Wi-Fi, estendendo seu alcance. Posicionando o repetidor de forma estratégica, é possível fortalecer a conexão nas áreas mais distantes.

3. Opte por um Sistema Mesh Wi-Fi: Em casas grandes ou com múltiplas barreiras físicas, os sistemas Mesh são ideais. Eles distribuem o sinal uniformemente através de vários pontos de acesso, eliminando áreas sem cobertura e assegurando uma conexão homogênea por toda a casa.

4. Atualize o Firmware do Roteador: A atualização do software do roteador pode trazer melhorias significativas de desempenho e segurança. É recomendável verificar atualizações no site do fabricante para manter seu dispositivo com o firmware mais recente.

5. Prefira Antenas Direcionais: Caso seu roteador permita, trocar antenas omnidirecionais por modelos direcionais pode concentrar o sinal Wi-Fi em áreas específicas, otimizando a cobertura onde mais se precisa.

Implementando essas dicas, você poderá maximizar a eficiência do seu Wi-Fi, garantindo uma conexão rápida e estável em toda a sua casa.

Quanto um roteador normal consome de energia por mês?

O consumo de energia de um roteador normal varia conforme o modelo e as especificações técnicas, mas, em média, um roteador residencial consome cerca de seis a doze watts de potência quando em operação. Para calcular o consumo mensal, consideremos um roteador com um consumo médio de nove watts.

Supondo que o roteador fique ligado continuamente, o que é comum na maioria das residências, ele operará vinte e quatro horas por dia. Portanto, multiplicando nove watts pela quantidade de horas em um dia (vinte e quatro) e, em seguida, pelos trinta dias do mês, obtemos um consumo aproximado de seis mil quinhentos e vinte quilowatts-hora (kWh) por mês. Apesar de parecer um valor pequeno, ao longo de um ano, o consumo pode se somar, contribuindo para o total da conta de energia elétrica da residência.

