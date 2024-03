Lista de CPF final 0 a 9 ganha saque surpresa no Nubank; como pegar

Você sabia que sua conta do Nubank pode estar escondendo uma agradável surpresa? É isso mesmo! A fintech brasileira, sempre na vanguarda de soluções financeiras inovadoras, traz agora uma novidade que pode fazer a diferença no seu bolso. Vamos desvendar esse mistério e mostrar como você pode ser beneficiado.

Nubank surpreende: clientes com qualquer final de CPF podem ganhar saques extras em suas contas. Confira como participar e aumentar seus rendimentos! (Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

O Que é a Surpresa do Nubank?

Para começar, é importante entender que o Nubank não está apenas focado em ser uma opção de armazenamento seguro para seu dinheiro. A empresa também busca maneiras de fazer seu dinheiro render mais.

Duas das alternativas mais populares oferecidas são a Caixinha Reserva de Emergência e a própria conta do Nubank. Ambas as opções rendem 100% do CDI, o que já é um ótimo negócio. Mas a surpresa não para por aí!

Saque Surpresa: Entenda Como Funciona

Recentemente, o Nubank anunciou uma ação promocional relacionada ao final do CPF dos clientes. Todos os clientes do Nubank, independente do final do CPF, têm a chance de ganhar um saque surpresa diretamente em sua conta.

Essa iniciativa é uma forma de incentivar ainda mais os clientes a manterem seus recursos na conta do Nubank, aproveitando os excelentes rendimentos.

Para estar elegível ao saque surpresa, é necessário ter uma conta ativa no Nubank. O processo é simples: basta manter seus recursos na conta ou na Caixinha Reserva de Emergência e aguardar. A seleção dos beneficiados é feita de forma aleatória, e os sortudos receberão uma notificação diretamente no aplicativo do Nubank.

Comparativo de Rendimentos: Nubank x Poupança

Para ilustrar a vantagem de usar o Nubank, vamos a um exemplo prático. Imagine que você decida investir R$ 10 mil na conta do Nubank ou na Caixinha Reserva de Emergência por um mês.

No final deste período, seu investimento renderia até R$ 10.068,57 – já considerando o desconto do Imposto de Renda. Em contraste, a mesma quantia na poupança renderia apenas R$ 50,65. A diferença é significativa, evidenciando o potencial de rendimento do Nubank.

Uma das características mais interessantes do Nubank é o seu modelo de rendimento retroativo. Isso significa que, após 30 dias, o dinheiro na sua conta começa a render 100% do CDI retroativamente. Dessa forma, a partir do 31º dia, seu dinheiro já estará rendendo diariamente, garantindo uma melhor rentabilidade em comparação com a poupança.

Demais benefícios do Nubank

Além da possibilidade de saques surpresas e rendimentos atraentes, o Nubank oferece uma gama de outros benefícios que tornam a experiência financeira dos seus clientes ainda mais vantajosa e conveniente.

Entre eles, destaca-se a isenção de taxas de manutenção e anuidade, que permite aos usuários economizar significativamente em comparação com os bancos tradicionais. Outra vantagem é o Nubank Rewards, um programa de recompensas onde os pontos nunca expiram e podem ser trocados por uma ampla variedade de produtos e serviços.

O cartão de crédito do Nubank, aceito internacionalmente, também oferece flexibilidade no controle de gastos, permitindo ajustar limites e bloquear o cartão instantaneamente pelo aplicativo. Além disso, o Nubank prioriza uma experiência de cliente excepcional, com um suporte ágil e eficiente, tornando a gestão financeira não apenas mais prática, mas também mais agradável.

