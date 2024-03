Novidade do BPC abre temporada de FESTA no INSS para quem precisa de ajuda com moradia

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dá início a uma nova era de assistência com a recente atualização no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Agora, além de garantir um salário mínimo mensal aos seus beneficiários, o programa se expande para incluir um auxílio moradia, promovendo uma temporada de celebração entre os que necessitam de suporte adicional para cobrir despesas habitacionais.

Esta ampliação do BPC representa um marco significativo na política de assistência social do Brasil, visando a fornecer um espectro mais amplo de proteção aos idosos e às pessoas com deficiência, que enfrentam desafios para prover sua própria manutenção ou tê-la provida por suas famílias.

INSS amplia suporte com auxílio moradia no BPC: veja como idosos e pessoas com deficiência podem solicitar esse benefício adicional e garantir maior segurança habitacional. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Novidade do BPC: Elegibilidade e Impacto do Auxílio Moradia

O BPC, destinado a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade, estabelece critérios claros para a concessão do benefício.

Essencialmente, o programa visa aqueles incapazes de assegurar a própria subsistência e que vivem em condições de vulnerabilidade financeira, definida por uma renda familiar per capita inferior a um quarto do salário mínimo vigente.

A novidade do auxílio moradia surge como um complemento vital, especialmente pensado para os beneficiários que arcam com custos de aluguel, proporcionando uma camada adicional de segurança financeira.

Com expectativa de beneficiar cerca de 500 mil famílias em todo o país, essa atualização é um passo adiante na concretização dos direitos fundamentais, assegurando não apenas o sustento, mas também um lar digno para os que mais precisam.

Confira o valor do BPC

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), ajustado às diretrizes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é configurado para igualar um salário mínimo vigente, atualmente estabelecido em R$ 1.212,00.

Esta quantia é destinada a prover suporte financeiro aos idosos com idade a partir de 65 anos e às pessoas com deficiência de qualquer idade que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Importante ressaltar, o valor é destinado a assegurar que os beneficiários possam cobrir despesas básicas de subsistência, refletindo o compromisso do programa em garantir um mínimo de dignidade e bem-estar aos segmentos mais sensíveis da população, alinhando-se aos princípios da seguridade social e da assistência social previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Procedimentos para Solicitação e Regulamentações

Para os interessados em aproveitar o auxílio moradia conjuntamente ao BPC, é crucial familiarizar-se com os procedimentos de solicitação e as regulamentações pertinentes ao acúmulo dos benefícios.

O INSS orienta que os pedidos sejam feitos com atenção às normas atualizadas, garantindo que os requisitos sejam plenamente atendidos.

Além disso, é importante destacar que o BPC não prevê o pagamento de 13º salário nem concede direito a pensão por morte, diferenciando-o de outros benefícios previdenciários. Beneficiários do BPC também podem ter acesso a outros programas sociais, reforçando a rede de apoio disponível para assegurar seu bem-estar e inclusão social.

