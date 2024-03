Cai na prova? Aprenda a escrever datas e números em inglês para não passar vergonha

Dominar a língua inglesa é um desafio constante, principalmente quando se trata de escrever datas e números corretamente.

Seja para uma prova, um email importante ou uma comunicação do dia a dia, saber como formatar esses elementos essenciais pode salvar você de situações embaraçosas. Vamos descomplicar isso juntos?

Descubra as diferenças entre o inglês americano e britânico ao escrever datas e domine os números em inglês com facilidade! (Foto divulgação)

Guia simples e prático para escrever datas em inglês

Escrevendo datas numéricas: a diferença entre inglês americano e britânico

Quando se trata de datas numéricas, o inglês americano pode causar uma certa confusão. Enquanto a maioria do mundo utiliza o formato dia/mês/ano, nos Estados Unidos a ordem é invertida para mês/dia/ano. Portanto, se você vir uma data como 02/26/2024, entenda que está no formato americano: mês/dia/ano. Memorize esta estrutura: month/day/year.

Já no Reino Unido e outros países de língua inglesa, a ordem segue o padrão dia/mês/ano, igual ao Brasil. A única exceção são os Estados Unidos.

Escrevendo dias por extenso: números ordinais em inglês

Ao escrever datas por extenso, é importante lembrar que, em inglês, usam-se números ordinais para os dias. Ou seja, ao invés de “5 de fevereiro”, você diria “fifth of February”.

A regra é usar o número seguido de “th”, como em “fifth”, “tenth” e “sixth”. Mas cuidado com as exceções: 1º é “first” (1st), 2º é “second” (2nd), e 3º é “third” (3rd).

Escrevendo meses e anos por extenso em inglês

Os nomes dos meses em inglês são similares aos do português, mas sempre começam com letra maiúscula. Já para os anos, o inglês prefere uma forma mais concisa para números grandes. Por exemplo, 1992 é lido como “nineteen ninety-two”.

Esta divisão é comum para anos após 1000, enquanto os anos iniciais de um século são ditos como “two thousand (and) one”, “two thousand (and) five”, etc.

Dicas extras para não errar

Pratique com datas reais: Tente escrever a data do seu aniversário em inglês, tanto numérica quanto por extenso. Isso ajudará a fixar as regras. Atenção aos detalhes: Lembre-se que em inglês, os nomes dos meses são sempre com letra maiúscula, diferentemente do português. Exercite a pronúncia: Saber escrever é importante, mas pronunciar corretamente os anos e os meses fará toda a diferença na sua comunicação oral em inglês.

Com essas dicas e um pouco de prática, escrever datas e números em inglês se tornará uma tarefa fácil e natural. Prepare-se para impressionar com seu conhecimento e evitar aquela gafe em momentos importantes!

Confira como aprender inglês rápido

Aprender inglês é uma jornada fascinante e cheia de descobertas, mas pode ser desafiadora. Para tornar esse processo mais eficiente e agradável, uma dica valiosa é imersão na língua. Isso significa envolver-se com o idioma de várias maneiras no seu dia a dia.

Por exemplo, assista a filmes e séries em inglês com legendas no mesmo idioma. Isso ajuda a conectar as palavras escritas com a pronúncia e a entonação. Outra estratégia é escutar músicas em inglês e tentar acompanhar as letras, o que pode melhorar significativamente a sua habilidade de compreensão auditiva e enriquecer seu vocabulário.

Além disso, tente praticar a fala em inglês com amigos ou em grupos de estudo, pois a conversação é essencial para ganhar confiança e fluência.

Outro aspecto importante no aprendizado de inglês é a consistência. Estabeleça uma rotina de estudo regular e adira a ela. Mesmo que seja apenas 15 a 30 minutos por dia, o estudo constante faz uma grande diferença a longo prazo.

Utilize aplicativos de aprendizado de línguas, participe de cursos online ou presenciais e não se esqueça de incluir atividades de escrita, leitura, fala e escuta. Além disso, é crucial não ter medo de cometer erros. Aprender com os erros é uma parte essencial do processo de aprendizado.

Seja paciente consigo mesmo e lembre-se de que a fluência em um idioma é alcançada passo a passo. Com dedicação e as estratégias corretas, o domínio do inglês é totalmente alcançável.

